Trao quà Trung thu yêu thương tại xã Thắng Mố và Quản Bạ

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông và Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 Lương Yến Ly trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường TH&THCS Quyết Tiến, xã Quản Bạ.

Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm cùng lãnh đạo xã Thắng Mố và xã Quản Bạ.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Há Già, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thắng Mố.

Tại điểm trường Há Già, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Thắng Mố những phần quà Trung thu được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập. Ban Tổ chức trao tặng 15 xe đạp, 119 suất quà, 11 suất học bổng và 1.000 quyển vở.

Đại diện Viettel Tuyên Quang trao quà cho các em học sinh ở Thắng Mố.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần In Hà Giang tặng 1.000 quyển vở cho các em học sinh tại xã Thắng Mố.

Tại Trường TH&THCS Quyết Tiến, xã Quản Bạ, Ban Tổ chức trao 100 suất quà cho học sinh; đồng thời tặng 10 xe đạp và 30 ba lô cho các em có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Các phần quà được trao trong không khí vui tươi, ấm áp, mang đến cho các em niềm vui nhân dịp Tết Trung thu.

Đại diện các nhà tài trợ trao quà cho học sinh tại xã Thắng Mố.

“Trung thu yêu thương” năm 2026 được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai tại các địa bàn khó khăn, biên giới. Chương trình đã trao 3.000 suất quà cho thiếu nhi tại 10 xã khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông chia kẹo cho các em học sinh tại Trường TH&THCS Quyết Tiến, xã Quản Bạ.

Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 Lương Yến Ly trao quà cho các em học sinh.

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Há Già, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Thắng Mố.

Thông qua chương trình, những món quà nhỏ được trao gửi cùng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần để trẻ em vùng khó có thêm một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay chăm lo cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.