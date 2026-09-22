Trao quà Trung thu yêu thương tại Hòa An

Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; trao 60 phần quà gồm bánh, kẹo, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tặng bánh, kẹo, sữa, cốc uống nước cho các em học sinh tại phân hiệu Nhân Lý.

Các đại biểu trao học bổng và quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích vươn lên trong học tập.

Đại diện Công ty TNHH MTV Hà Đức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các em học sinh cũng được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu cổ truyền; giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ; tham gia trưng bày, trang trí mâm cỗ Trung thu truyền thống và vui phá cỗ.

Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng quà cho các em học sinh.

Chương trình Trung thu yêu thương là hoạt động thường niên do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm mang đến một Tết Trung thu ý nghĩa, trọn vẹn hơn cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Năm 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức trao 3.000 suất quà tại 10 điểm trường khó khăn.

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng bánh kẹo cho nhà trường.

Mỗi phần quà không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm nghị lực để các em vượt khó vươn lên, thi đua học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị, nhà hảo tâm trong công tác chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.