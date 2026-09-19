Trao quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Thạnh An

Đồn Biên phòng Thạnh An đóng trên địa bàn xã Thạnh An, một xã đảo của TP Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình có sự phối hợp của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Bệnh viện Ung Bướu, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công ty Cổ phần Thương mại In Nhật Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Thang máy Việt Đông Hải.

Các em thiếu nhi tham gia các trò chơi tại chương trình Trung thu.

Các em thiếu nhi tham gia sân chơi tại chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ, sân khấu hóa với hình ảnh chú Cuội, chị Hằng và rước đèn Trung thu. Các gian hàng dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Trung thu.

Dịp này, Ban tổ chức trao 200 phần quà cho học sinh trên địa bàn xã Thạnh An. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, gồm bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và dụng cụ học tập, góp phần mang đến cho các em niềm vui trong dịp Trung thu.

Bên cạnh đó, 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, được trao cho con em cán bộ, chiến sĩ và các em học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, cùng các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh An.

Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thiếu nhi xã Thạnh An hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi trong chương trình.

Hoạt động là dịp để các đơn vị phối hợp dành sự quan tâm, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang sinh sống tại khu vực biên giới biển xã Thạnh An. Qua đó, hoạt động góp phần tạo thêm sân chơi cho các em trong dịp Trung thu, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị với địa phương và cộng đồng.

Chương trình “Trung thu yêu thương” là một trong những hoạt động chăm lo thiếu nhi được Đồn Biên phòng Thạnh An triển khai nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, gắn với phong trào thanh niên và các hoạt động hướng về cộng đồng của các đơn vị tham gia.

Chương trình văn nghệ tạo không khí vui tươi cho các em thiếu nhi dịp Trung thu.

Hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng tại chương trình “Trung thu yêu thương”.

Anh Huỳnh Long Hồ, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Bánh Trung thu, lồng đèn và dụng cụ học tập được trao tặng cho các em học sinh.

Các đơn vị phối hợp trao quà cho thiếu nhi tại chương trình “Trung thu yêu thương”.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình.