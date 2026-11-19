Trao quà trị giá gần 200 triệu đồng cho học sinh, người dân xã Phước Năng
Sáng 19/11, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA) đến trao quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Năng.
Tại đây, ban tổ chức trao tặng 1 hệ thống lọc nước và 91 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng, cùng 200 áo khoác cho phụ huynh thuộc gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng, do tổ chức CHIA tài trợ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-qua-tri-gia-gan-200-trieu-dong-cho-hoc-sinh-nguoi-dan-xa-phuoc-nang-3358941.html