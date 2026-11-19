Ban tổ chức tặng đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Phước Năng). Ảnh: ĐVCC

Tại đây, ban tổ chức trao tặng 1 hệ thống lọc nước và 91 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng, cùng 200 áo khoác cho phụ huynh thuộc gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng, do tổ chức CHIA tài trợ.

Ban tổ chức tặng hệ thống lọc nước tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: ĐVCC