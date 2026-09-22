Trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 22/9, Sở Y tế Quảng Trị tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật và mồ côi tại các cơ sở trợ giúp xã hội và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, đoàn công tác trực tiếp trao quà tại các xã Gio Linh, phường Đông Hà, Mái ấm Lâm Bích và Trường tiểu học Triệu Thành (xã Triệu Phong). Tại các điểm đến, đoàn đã gửi tặng nhiều suất quà gồm bánh Trung thu, sữa, đồ dùng học tập cùng tiền mặt hỗ trợ.
Dịp này, Sở Y tế cũng tổ chức thăm 10 cơ sở trợ giúp và nuôi dưỡng trẻ em tập trung trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị nhận 5 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng. Sở cũng trao các suất hỗ trợ trị giá 2,5 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng) khi tham gia các hoạt động Trung thu do chính quyền địa phương tổ chức.
Hoạt động nhằm mang đến cho các em nhỏ yếu thế, vùng khó khăn, các cơ sở trợ giúp xã hội một mùa Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn; đồng thời thể hiện sự quan tâm của ngành Y tế đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/trao-qua-tet-trung-thu-cho-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-3750a9d/