Trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao quà Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật xã Gio Linh - Ảnh: H.L

Theo kế hoạch, đoàn công tác trực tiếp trao quà tại các xã Gio Linh, phường Đông Hà, Mái ấm Lâm Bích và Trường tiểu học Triệu Thành (xã Triệu Phong). Tại các điểm đến, đoàn đã gửi tặng nhiều suất quà gồm bánh Trung thu, sữa, đồ dùng học tập cùng tiền mặt hỗ trợ.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị, phường Đông Hà - Ảnh: H.L

Dịp này, Sở Y tế cũng tổ chức thăm 10 cơ sở trợ giúp và nuôi dưỡng trẻ em tập trung trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị nhận 5 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng. Sở cũng trao các suất hỗ trợ trị giá 2,5 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng) khi tham gia các hoạt động Trung thu do chính quyền địa phương tổ chức.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho các em học sinh tại Trường tiểu học Triệu Thành, xã Triệu Phong - Ảnh: H.L

Niềm vui của các em thiếu nhi tại Trường tiểu học Triệu Thành, xã Triệu Phong trong chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026 - Ảnh: H.L

Hoạt động nhằm mang đến cho các em nhỏ yếu thế, vùng khó khăn, các cơ sở trợ giúp xã hội một mùa Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn; đồng thời thể hiện sự quan tâm của ngành Y tế đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.