Trao quà tặng học sinh và hộ dân khó khăn tại Mường Lay

Tại chương trình, 85 học sinh Điểm trường Tiểu học Háng Mùa Lừ được hỗ trợ nhiều phần quà, gồm: 100 áo khoác đồng phục, 100 áo cờ đỏ sao vàng, 100 chăn ấm, 40 thảm xốp, 10 đèn năng lượng mặt trời, 200 bát ăn cơm inox, dép, bánh kẹo và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt, học tập.

Đoàn thiện nguyện và học sinh tại chương trình trao quà.

Chương trình cũng trao quà hỗ trợ 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 500 nghìn đồng, với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Các phần quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên học sinh nỗ lực học tập, đồng thời hỗ trợ các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện trao đèn năng lượng mặt trời cho học sinh Điểm trường Tiểu học Háng Mùa Lừ.

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.