Trao quà, gạo giúp người khó khăn đón Sene Đôn Ta
Dịp Sene Đôn Ta năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ và xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) trao 300 phần quà và 6 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và đồng bào Khmer.
Ngày 8/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ trao 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt, tổng kinh phí 90 triệu đồng, góp phần giúp các hộ dân đón lễ Sene Đôn Ta đầm ấm.
Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung trao 6 tấn gạo cho 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hoạt động góp phần chăm lo đời sống các hộ khó khăn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái tại địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-qua-gao-giup-nguoi-kho-khan-don-sene-don-ta-a499161.html