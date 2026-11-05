Trao quà đông ấm cho hơn 1.500 học sinh vùng biên Sơn La

Đoàn đã trao tặng những phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các hộ vùng biên giới. (Ảnh: THỊNH TRUNG)

Chương trình có sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Quý Nguyễn, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Công an các xã Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Lèo, tỉnh Sơn La.

Tại các điểm trường, đoàn đã trao tặng 1.571 áo ấm, 1.571 đôi dép, 1.571 gói bánh, 1.571 suất ăn trưa, dụng cụ học tập, 60 suất học bổng và một tủ sách cho học sinh các điểm trường Pói Lanh, Nà Khoang, Nà Lừa, xã Sốp Cộp và xã Mường Lạn, Mường Lèo.

Đoàn công tác và các nhà hảo tâm trao tận tay những chiếc áo ấm mới đến các em học sinh vùng cao trong chương trình “Đông ấm cho em”. (Ảnh: THỊNH TRUNG)

Bên cạnh hoạt động trao quà, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Lèo, với sự tham gia của 60 cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhận diện các nguy cơ mất an toàn thực phẩm và hướng dẫn cách chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe.

Trao tặng “Tủ sách cho em” nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho học sinh vùng biên. (Ảnh: THỊNH TRUNG)

Dịp này, đoàn phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Đoàn (Sơn La) trao tặng nhà trường một máy lọc nước và một máy thái rau, góp phần cải thiện điều kiện phục vụ sinh hoạt, bán trú cho học sinh.

Với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, chương trình “Đông ấm cho em” góp phần hỗ trợ học sinh vùng biên có thêm áo ấm, đồ dùng thiết yếu và điều kiện học tập tốt hơn trong mùa đông. Những phần quà cũng là nguồn động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.