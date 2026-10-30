Trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình; trao tận tay các hội viên có hoàn cảnh khó khăn những phần quà thiết thực, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Kim Anh cùng Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng trao quà tới hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Tại các gia đình đến thăm, các đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, động viên các hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những phần góp phần hỗ trợ thiết thực các gia đình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội và cộng đồng nữ doanh nhân đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động khi đón nhận những phần quà và tình cảm của đoàn công tác, các hội viên phụ nữ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố và chính quyền địa phương. Sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần là nguồn khích lệ quý báu, giúp các chị em vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực và niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội và cộng đồng nữ doanh nhân đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vân Hà

Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội và đội ngũ nữ doanh nhân trong chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Cảm ơn sự quan tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố tới hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng cho biết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ được phường xác định là trọng tâm, thường xuyên. Phường mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp Hội, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội.