Trao quà cho hộ nghèo, trẻ em xã Thanh Nưa

Người dân xã Thanh Nưa nhận quà hỗ trợ do Chùa Linh Sơn Thanh Nhàn (Hà Nội) và các Phật tử trao tặng.

Mỗi suất quà tặng hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 660.000 đồng, gồm 20kg gạo và các nhu yếu phẩm. Những phần quà thiết thực góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này Chùa Linh Sơn Thanh Nhàn cùng các Phật tử cũng trao tặng 1.500 suất quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã Thanh Nưa.