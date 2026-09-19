Trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại Lào Cai

Dự buổi lễ có Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai; đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lâm được nhận 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và quà của Tỉnh ủy Lào Cai, động viên gia đình ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy Lào Cai, động viên gia đình ổn định cuộc sống.

Công trình được triển khai nhằm thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và nơi thờ cúng liệt sĩ. Thông qua vận động, quyên góp kinh phí và tổ chức thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ.

Tại buổi lễ, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Lào Cai trao quà, động viên gia đình ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Cùng ngày, tại thôn Sao Cô Sín, xã Mường Khương, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Thào Sàn Phú. Gia đình ông cũng được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà và nhận quà của Tỉnh ủy Lào Cai.

Gia đình ông Thào Sàn Phú, thôn Sao Cô Sín, xã Mường Khương, được nhận 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và quà của Tỉnh ủy Lào Cai.

Lãnh đạo xã Mường Khương trao quà, động viên gia đình ông Thào Sàn Phú ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người dân thôn Sao Cô Sín, xã Mường Khương, đến chung vui, động viên gia đình ông Thào Sàn Phú trong ngày đón nhà mới.

Được biết, năm 2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã vận động, hỗ trợ xây dựng 30 nhà tình nghĩa tại Lào Cai. Những mái ấm được trao không chỉ giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Việc hoàn thành, bàn giao các công trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thiết thực chăm lo, tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ còn khó khăn về nhà ở.