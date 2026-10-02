Trao nhà 'Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội' tặng đoàn viên công đoàn Tổng công ty 28

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã trao quyết định về việc sử dụng kinh phí từ Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội” cho đồng chí Trần Thị Tú, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 28.1, Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật).

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn trao quyết định về việc sử dụng kinh phí từ Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình đồng chí Trần Thị Tú.

Ngay sau khi có chủ trương hỗ trợ, Công ty Cổ phần 28.1 đã phối hợp với tổ chức Công đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình đồng chí Trần Thị Tú tổ chức khảo sát thực tế, nắm bắt nhu cầu, thống nhất phương án xây dựng và triển khai các công việc liên quan.

Căn nhà của đồng chí Trần Thị Tú tại xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh được xây dựng trên diện tích 61m2, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội” là 80 triệu đồng.

Trao quà của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tặng gia đình đồng chí Trần Thị Tú.

Việc xây dựng và bàn giao căn nhà cho đồng chí Trần Thị Tú sau 9 tháng thi công là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn và lãnh đạo các cấp đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình đồng đội, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn, lan tỏa truyền thống, nét văn hóa “nghĩa tình đồng đội” của Tổng công ty 28.

Đại tá Trần Doãn Thoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 28 trao quà của Tổng công ty tặng gia đình đồng chí Trần Thị Tú.

Công ty Cổ phần 28.1 trao quà tặng gia đình tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn chúc mừng gia đình đồng chí Trần Thị Tú có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc, đồng thời nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục đặc biệt quan tâm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 28, Công ty Cổ phần 28.1 và tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động, thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời tham mưu, đề xuất và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Dịp này, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Tổng công ty 28 và Công ty Cổ phần 28.1 đã trao nhiều phần quà thiết thực tặng gia đình đồng chí Trần Thị Tú.