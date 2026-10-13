Trao nhà, học bổng và quà cho phụ nữ, học sinh khó khăn ở Phú Hữu

Cục Chính trị Quân khu 9 và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hữu tặng quà cho học sinh.

Tại chương trình, báo cáo viên thuộc Viện Kiểm sát và Tòa án Quân sự Quân khu 9 phổ biến các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phòng, chống lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài trái phép dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”; phòng, chống mua bán người và xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Người dân cũng được tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy. Nội dung tuyên truyền tập trung giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật và cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 1 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 30 suất quà và 20 suất học bổng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 126 triệu đồng, do Cục Chính trị Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hỗ trợ.