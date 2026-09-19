Trao 'Nhà đồng đội' - thêm điểm tựa cho người lính vùng sạt lở

Bộ CHQS TP Đà Nẵng cùng chính quyền xã Trà Leng bàn giao nhà cho Thượng úy Linh.

Trước đó, cuối tháng 10-2025, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng, vùi lấp hoàn toàn 2 ngôi nhà, trong đó có nhà của gia đình Thượng úy Hồ Văn Linh.Thời điểm xảy ra sạt lở, anh Linh đang là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, cùng lực lượng dân quân vào khu vực Trà Leng 2 (xã Trà Leng cũ) nắm tình hình hơn 600 hộ dân bị cô lập do mưa lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh chứng kiến ngôi nhà của gia đình bị đất đá vùi lấp.

Việc bàn giao “Nhà đồng đội” là sự động viên thiết thực, giúp gia đình Thượng úy Hồ Văn Linh ổn định cuộc sống, tiếp tục công tác, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong lực lượng vũ trang thành phố.