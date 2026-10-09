Trao nhà Đại đoàn kết đến người dân hoàn cảnh khó khăn

Niềm vui của bà Lê Thị Nhỏ (xã Cần Giờ) khi nhận nhà mới

Hai gia đình ông Nguyễn Văn Các và bà Lê Thị Nhỏ đều có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, sống trong căn nhà đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Nhằm hỗ trợ các gia đình, IPC đã trao kinh phí xây dựng mới hai căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Định, Công ty TNHH Tân Thuận và Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến hai gia đình.

Ông Nguyễn Văn Các (thứ 7 bên trái) vui mừng khi có nhà mới và được tặng các phần quà ý nghĩa

Xúc động khi được nhận căn nhà mới, ông Nguyễn Văn Các và bà Lê Thị Nhỏ bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương và các đơn vị tài trợ. Căn nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần, tạo thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui của bà Lê Thị Nhỏ (xã Cần Giờ) khi nhận nhà mới