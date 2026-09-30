Trao nhà Đại đoàn kết cho con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn xã Cửu An
Chiều 29-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đằng (SN 1933, thôn An Thượng 3), là con liệt sĩ, thuộc diện hộ cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, ngôi nhà có diện tích xây dựng hơn 45 m2 với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 60 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.
Tại lễ bàn giao, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửu An đã trao tặng những phần quà cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đằng.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trao-nha-dai-doan-ket-cho-con-liet-si-co-hoan-canh-kho-khan-xa-cuu-an-post600594.html