Trao Nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình khó khăn ở Đồng Nai

Theo đó, đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Lộc Thành, Công an xã Lộc Thành, Công ty TNHH Tập đoàn Nệm Kim cương và Nệm Xinh tổ chức chương trình trao tặng 2 căn Nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới xã Lộc Thành. Hai gia đình nhận nhà là gia đình ông Điểu Phi cư trú tại ấp K’Liêu và gia đình bà Lê Thị Bê cư trú tại ấp Hưng Thuỷ.

Đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng bàn giao nhà cho gia đình anh Điểu Phi.

Gia đình anh Điểu Phi nhận quà từ các đơn vị Công an và chính quyền địa phương trao tặng.

Tổng kinh phí 160 triệu đồng xây dựng 2 căn Nhà đại đoàn kết từ sự chung tay đóng góp của cán bộ chiến sĩ và các đơn vị đồng hành. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của hội viên, đoàn viên.

Sau gần 2 tháng thi công, 2 căn nhà được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là minh chứng cho kết quả đồng lòng, chung sức, tình cảm sẻ chia được gửi gắm đến những hoàn cảnh khó khăn người dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Gia đình bà Lê Thị Bê vui mừng nhận Nhà đại đoàn kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Huấn - Tổ trưởng tổ Dữ liệu dân cư - Đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cho biết, đây là việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những vấn đề dân sinh, làm nên sức sống thực chất của phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, biến khẩu hiệu thành hành động, biến chủ trương thành những mái nhà ấm áp tình người.

Các đơn vị và chính quyền địa phương trao tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Bê.

Trong niềm vui được nhận nhà mới, đại diện hai gia đình ông Điểu Phi và bà Lê Thị Bê gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm của lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đồng Nai; cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp các gia đình có được mái ấm khang trang để ổn định cuộc sống.