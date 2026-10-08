Trao mô hình sinh kế, xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo

Sáng 8/10, Ủy ban MTTQ xã Cổ Đạm phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế; khởi công nhà nhân ái cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại chương trình, Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 80 mô hình sinh kế, với tổng trị giá 960 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Cổ Đạm, Tiên Điền, Đan Hải, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hồng Lộc và Phường Nam Hồng Lĩnh (mỗi địa phương 12 mô hình, mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng).

Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh và chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 12 mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản, nuôi lợn và ngư lưới cụ đánh bắt hải sản cho các hộ dân xã Cổ Đạm.

Chương trình hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, khích lệ và tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ xã Cổ Đạm phối hợp khởi công nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Lê Văn Sĩ (SN 1988, thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm) thuộc diện cận nghèo. Ngôi nhà của anh Sĩ được xây dựng với diện tích 80m2, kinh phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh hỗ trợ 90 triệu đồng.

Sau khi khởi công, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phối hợp với gia đình giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng để đảm bảo nhà ở kiên cố, hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, huy động thêm ngày công, nguồn lực để giúp gia đình hoàn thành nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán.