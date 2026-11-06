Trao 'Mái ấm tình thương' cho hội viên phụ nữ khó khăn xã Vĩnh Bình

Đến dự có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp.

Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Bình.

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng hơn 79 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp và sự hỗ trợ ngày công của chính quyền, Nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm chúc mừng gia đình có được căn nhà mới khang trang, kiên cố; đồng thời, cảm ơn đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn trao tặng gia đình những phần quà ý nghĩa.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho bà Nguyễn Thị Huệ.

Bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1941) có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Trước đây, gia đình sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, thường xuyên lo lắng mỗi khi mùa mưa đến. Có được căn nhà mới, bà Huệ xúc động gửi lời cảm ơn Hội LHPN tỉnh, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.