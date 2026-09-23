Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin cho người nghèo

Bà Phạm Thị Hiền hạnh phúc khi được hỗ trợ căn nhà mới khang trang, an toàn trong mùa mưa bão.

Có căn nhà mới, bớt một nỗi lo

Sáng 23/9, sau lễ cúng nhập trạch, bà Phạm Thị Hiền (SN 1960, thôn Tân Lộc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng người thân lần lượt sắp xếp những vật dụng quen thuộc vào căn nhà mới. Căn nhà còn thơm mùi vôi, tiếng người thân hỏi han, tiếng đồ đạc được kê dọn khiến không khí trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Với bà Hiền, niềm vui ấy rất đặc biệt, bởi sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi khi mưa lớn lại thấp thỏm vì nước dột, mái và tường hư hỏng, giờ đây gia đình đã có một nơi ở chắc chắn để yên tâm sinh sống.

“Vào mỗi mùa mưa bão, nước dột vào nhà, mái và tường cũng xuống cấp nên tôi phải đi ở nhờ để tránh nguy hiểm. Hôm nay căn nhà mới hoàn thiện, có chỗ ăn ở khang trang, an toàn, tôi rất vui”, bà Hiền xúc động chia sẻ.

Căn nhà cũ của mẹ con bà Hiền đã hư hỏng, xuống cấp sau hơn 20 năm.

Là hộ khó khăn, thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội và thường xuyên đau ốm, cuộc sống gia đình bà Hiền chủ yếu dựa vào 3 sào đất, 4 con heo và đàn gà. Nguồn thu nhập không ổn định nên việc sửa chữa, xây dựng lại căn nhà vượt quá khả năng của gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Khối Thi đua số 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Mỹ Bắc hỗ trợ gia đình bà Hiền xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng, trong ngày bàn giao nhà, Khối Thi đua số 7 còn trao tặng gia đình một chiếc ti vi. Chính quyền địa phương cũng gửi tặng một chiếc quạt và tiền mặt, góp thêm những vật dụng thiết thực để gia đình bà Hiền bắt đầu cuộc sống trong ngôi nhà mới.

“Tôi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà khang trang, sạch đẹp, an toàn và trao tặng những món quà thiết thực. Đây là điều mẹ con tôi mong mỏi suốt nhiều năm nhưng chưa thể thực hiện được. Nay có căn nhà mới, mong ước ấy đã trở thành hiện thực”, bà Hiền bộc bạch.

Chính quyền địa phương chia sẻ niềm vui, động viên gia đình bà Hiền cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, đơn vị Trưởng Khối Thi đua số 7, cho biết sau khi khảo sát hoàn cảnh gia đình, các đơn vị trong khối thống nhất hỗ trợ gia đình bà Hiền 80 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Khối Thi đua số 7 gồm 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai và Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ).

Khối Thi đua số 7 trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hiền.

Theo ông Nguyên, sự hỗ trợ về vật chất tuy không thể giải quyết tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, đó là nguồn động viên thiết thực. Những sẻ chia ấy còn giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, từ đó có thêm niềm tin và động lực để từng bước ổn định cuộc sống.

Từ những sẻ chia thiết thực

Những phần quà thiết thực của Khối Thi đua số 7 và chính quyền xã Phù Mỹ Bắc trao cho gia đình bà Hiền.

Trong ngày gia đình bà Hiền nhận nhà, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, gửi lời cảm ơn Khối Thi đua số 7 đã quan tâm, hỗ trợ địa phương và gia đình.

Theo bà Phương, gia đình bà Hiền là một trong những trường hợp còn nhiều khó khăn tại địa phương. Nếu không có sự chung tay của Khối thi đua số 7, việc xây dựng một căn nhà kiên cố đối với gia đình sẽ còn rất xa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thị Tú và ông Lê Xuân Nguyên bàn giao nhà cho gia đình.

Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nguồn lực địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu hỗ trợ vẫn còn nhiều. Vì vậy, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm là nguồn lực quan trọng, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân.

“Căn nhà có ý nghĩa rất lớn về vật chất và tinh thần, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục phấn đấu vươn lên. Địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chăm lo tốt hơn cho những mảnh đời còn khó khăn”, bà Phương chia sẻ.