Trao mái ấm, tiếp sức gia đình khó khăn

Những mái ấm kiên cố không chỉ giúp người dân an tâm trước mùa mưa bão mà còn tạo thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, vươn lên.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Gia đình ông Võ Văn Thắng (63 tuổi) - bà Hồ Thị Thanh Nga (59 tuổi) ở tổ dân phố Nhơn Hưng thuộc diện khó khăn; căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập khi mưa bão nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, UBND phường An Nhơn Đông đã vận động các nguồn lực xã hội. Trong đó, chùa Thiên Hưng hỗ trợ 130 triệu đồng để gia đình ông Thắng xây dựng nhà. Cuối tháng 9 vừa qua, căn nhà cấp 4 có diện tích gần 60 m² của gia đình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đại diện UBND phường An Nhơn Đông và đơn vị đồng hành bàn giao nhà cho gia đình ông Võ Văn Thắng. Ảnh: ĐVCC

Bà Nga phấn khởi cho biết: “Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình tôi có nơi ở ổn định mà còn giải tỏa nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Từ nay, gia đình không còn phải thấp thỏm trước nguy cơ nhà sập; khi có mưa bão cũng không còn lo di dời đến nơi khác tránh trú”.

Cùng chung niềm vui, đầu tháng 10-2026, gia đình ông Trần Ngọc Hữu (SN 1978, ở tổ dân phố Nhơn An) cũng hoàn thành căn nhà mới rộng khoảng 150 m².

Thuộc diện khó khăn, gia đình ông Hữu được UBND phường An Nhơn Đông và Hội đồng hương An Nhơn Đông tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 130 triệu đồng xây dựng nhà ở.

Ông Trần Ngọc Hữu và các thành viên trong gia đình phấn khởi khi có căn nhà mới kiên cố, đảm bảo an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Ảnh: V.L

Với 6 nhân khẩu cùng sinh sống, căn nhà mới kiên cố là niềm mong mỏi của gia đình ông Hữu trong nhiều năm. Không gian sống rộng rãi, an toàn càng có ý nghĩa khi mùa mưa bão đang đến gần.

Còn gia đình ông Nguyễn Thành Long (63 tuổi, ở tổ dân phố Nhơn An) cũng đang hoàn thiện căn nhà cấp 4. Là gia đình chính sách, đời sống còn nhiều khó khăn, căn nhà cũ xây dựng từ năm 1987 đã hư hỏng, xuống cấp nặng, không còn đảm bảo an toàn.

Thông qua chương trình hỗ trợ nhà ở, gia đình ông Long được UBND phường An Nhơn Đông và Hội đồng hương An Nhơn Đông tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 130 triệu đồng xây dựng nhà.

“Sắp có nhà mới kiên cố để ở sau nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp, gia đình tôi rất vui mừng. Từ nay, các thành viên trong gia đình có thể yên tâm sinh hoạt, lao động, từng bước cải thiện cuộc sống” - ông Long chia sẻ.

Thêm điểm tựa cho người khó khăn

Những căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm lo an sinh xã hội tại phường An Nhơn Đông.

Việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu giúp các gia đình còn khó khăn giảm bớt gánh nặng về nhà ở. Có được mái ấm kiên cố, người dân có thêm điều kiện yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo UBND phường An Nhơn Đông, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ yếu thế giai đoạn 2026-2030, trong năm 2026, địa phương phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 10-2026, đã có 6 gia đình được UBND phường và các đơn vị đồng hành hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ 130 triệu đồng/gia đình. Các hộ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Ông Mai Xuân Tiến - Chủ tịch UBND phường - cho hay, địa phương xác định huy động nguồn lực xã hội là một trong những giải pháp quan trọng để hỗ trợ người dân còn khó khăn về nhà ở.

“Đối với những hộ còn khó khăn, một căn nhà kiên cố không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên” - ông Tiến nói.

Điểm đáng ghi nhận là chương trình nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân và những người con quê hương. Theo ông Tiến, mỗi căn nhà được hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những mái ấm mới, các gia đình có thêm niềm tin, động lực để vươn lên; qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.