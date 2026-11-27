Đến dự lễ khởi công có bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, cùng đại diện Công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh và chính quyền địa phương.

Bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khởi công, động viên gia đình đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt; đồng thời khẳng định tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên khó khăn.

Gia đình đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt có hoàn cảnh khó khăn; chồng làm tài xế với thu nhập bấp bênh; hai con đang tuổi đi học, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền lương của chị Nguyệt. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp, vách và mái thiếc rỉ sét, dột nước khi trời mưa, nền thấp, không gian chật hẹp. Do kinh tế khó khăn, gia đình chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Trước hoàn cảnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn phường An Xuyên đã kết nối, vận động Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình chị Nguyệt xây dựng nhà mới, ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện cuộc sống.

Chị Ngô Ánh Nguyệt xúc động cảm ơn tổ chức Công đoàn và nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình xây dựng mái ấm mới.

Chị Ngô Ánh Nguyệt chia sẻ: “Được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi. Sự quan tâm, giúp đỡ này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn, khang trang hơn mà còn tiếp thêm động lực để tôi cố gắng làm việc, chăm lo cho các con học hành tốt hơn”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Ánh Nguyệt.

Căn nhà “Mái ấm Công đoàn” dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2027. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường An Xuyên đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trong đó 2 căn từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Cà Mau và 1 căn từ nguồn vận động hỗ trợ của Công đoàn./.