Trao mái ấm nghĩa tình, tiếp sức hộ khó khăn vươn lên

Tham dự buổi bàn giao có ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Đặng Đình Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư An Hòa 3.

Gia đình bà Đỗ Thị Ngăn có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, hiện có ba thế hệ cùng chung sống. Con gái bà đã lập gia đình, có hai con nhưng vẫn sinh sống cùng mẹ. Ngoài ra, bà còn có ba người con trai chưa lập gia đình, trong đó có người làm nghề đi biển, thu nhập phụ thuộc vào điều kiện lao động. Trước đây, gia đình phải sinh sống trong điều kiện nhà ở còn nhiều thiếu thốn.

Lãnh đạo P. An Hải bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Ngăn.

Với tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hải đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để gia đình xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cùng với phần kinh phí đối ứng của gia đình, tổng giá trị xây dựng căn nhà là 160 triệu đồng. Sau thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp các thành viên có nơi ở ổn định, khang trang hơn.

Tại buổi bàn giao, ông Đặng Đình Hưởng chúc mừng gia đình bà Đỗ Thị Ngăn có được ngôi nhà mới, đồng thời nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và cộng đồng đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông mong rằng gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, giữ gìn và sử dụng hiệu quả ngôi nhà; đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp gia đình bà Đỗ Thị Ngăn ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường An Hải.