Trao mái ấm - gửi trọn yêu thương đến người lao động LIXCO

Tham dự Lễ bàn giao có ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; bà Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Về phía Lixco có ông Lê Đình Vỹ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Chị Liên là công nhân thuộc Tổ 8, đã có 13 năm gắn bó và làm việc tại Lixco. Gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn khi chồng mất sức lao động từ năm 50 tuổi. Trong suốt thời gian qua, chị trở thành lao động chính, gánh vác kinh tế gia đình và chăm lo cuộc sống.

Đại diện Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn LIXCO trò chuyện thân tình cùng gia đình chị Liên tại buổi bàn giao “Mái ấm Lixco”

Gia đình chị Liên nhận quà từ các đơn vị đồng hành tại buổi bàn giao “Mái ấm Lixco”

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt LIX đã trở thành cầu nối đưa chị đến với chương trình “Mái ấm Hóa chất” và “Mái ấm Lixco”, qua đó huy động sự chung tay, sẻ chia của các đơn vị, cá nhân để hỗ trợ gia đình chị có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Thông bày tỏ niềm vui khi gia đình chị Liên có được căn nhà mới khang trang, vững chãi. Sự chung tay đóng góp của các đơn vị không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Ông Nguyễn Huy Thông trò chuyện, động viên chị Liên, công nhân Tổ 8 LIXCO, tại buổi bàn giao “Mái ấm Lixco”

Ông Nguyễn Huy Thông cũng gửi lời động viên gia đình giữ gìn sức khỏe, từng bước ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, kịp thời quan tâm, hỗ trợ những trường hợp người lao động còn gặp khó khăn, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

“Mái ấm LIXCO” được bàn giao cho gia đình chị Liên, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống

Chương trình “Mái ấm Lixco” được triển khai hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công ty, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, thêm an tâm trong công việc. Cùng với chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sự phối hợp của các cấp Công đoàn, Công ty và các đơn vị đồng hành góp phần tăng thêm nguồn lực chăm lo đời sống người lao động.

Chung tay sẻ chia cùng gia đình chị Liên Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thái Bình Dương Group hỗ trợ 60 triệu đồng. Cá nhân Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt LIX hỗ trợ 20 triệu đồng. Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt Lix đồng hành, đóng góp hỗ trợ. Gia đình chị Liên được tặng 01 máy làm mát từ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong chương trình “Mái ấm Công đoàn” năm 2026 và 01 lò vi sóng từ Công đoàn Công ty Cổ phần Bột giặt Lix trong chương trình “Mái ấm Lixco” năm 2026.