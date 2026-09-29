Trao 'Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội' tặng đoàn viên khó khăn

Đại tá Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao quyết định tặng nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội" cho gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao quà của Tổng cục tặng gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung.

Đồng chí Nguyễn Thiên Trung có hơn 10 năm công tác tại Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị. Vợ chồng đồng chí cùng làm việc tại Công ty, thu nhập còn hạn chế, trong khi đang nuôi con nhỏ, gia đình hai bên đều gặp khó khăn. Vì vậy, dù đã nhiều năm công tác, vợ chồng đồng chí vẫn chưa có điều kiện xây dựng nhà ở.

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, Công ty Cổ phần X20 đã tiến hành khảo sát, rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung.

Ngay sau khi có quyết định của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho đồng chí Nguyễn Thiên Trung, lãnh đạo, chỉ huy Công ty Cổ phần X20 chỉ đạo cơ quan chính trị phối hợp với Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên và gia đình khảo sát, thiết kế, tổ chức xây dựng. Với 80 triệu đồng được hỗ trợ từ chương trình, cùng sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, gia đình đồng chí Trung đã tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ. Sau hơn 5 tháng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 100m² đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Các đại biểu chụp ảnh cùng gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung.

Phát biểu tại buổi khánh thành, bàn giao nhà, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chúc mừng gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung có ngôi nhà mới khang trang; khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” góp phần giúp gia đình đồng chí Trung ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đây cũng là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vun đắp tình đồng chí, đồng đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Dịp này, Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công ty Cổ phần X20 và Công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên trao tặng gia đình đồng chí Nguyễn Thiên Trung nhiều phần quà thiết thực.