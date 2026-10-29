Trào lưu trùm khăn hóa mỹ nhân dịp Halloween đến từ đâu?

Tóm tắt nhanh: Trào lưu biến hình: Nhiều mỹ nhân làng giải trí Việt đồng loạt chia sẻ những bức ảnh hóa trang Halloween ấn tượng với tấm khăn trùm đầu màu trắng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Sử dụng tính năng AI để tạo ảnh: Người dùng sử dụng tính năng AI để tạo ra hiệu ứng ảnh như chụp studio, hóa trang nhanh gọn ngay tại nhà.

Cảm hứng nghệ thuật: Tạo hình này khiến không ít khán giả liên tưởng đến phong cách ma mị nhưng vô cùng kiêu kỳ từng gắn liền với tên tuổi của ngôi sao Phạm Băng Băng.

Mùa Halloween năm nay chứng kiến sự bùng nổ của một xu hướng hóa trang độc đáo khi hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí Việt như Linh Phi, MC Hoàng Oanh, Trương Quỳnh Anh hay diễn viên Thùy Anh cùng lúc đăng tải những bức hình mang phong cách ma mị nhưng không kém phần cuốn hút.

Trào lưu hóa trang với trang phục trắng gây sốt dịp Halloween từ các mỹ nhân Việt. Nguồn: Trương Quỳnh Anh

Trong từng tấm ảnh, các người đẹp xuất hiện ấn tượng với chiếc khăn trùm đầu màu trắng tinh khôi, khoe trọn đường nét gương mặt sắc sảo và thần thái hút hồn. Bối cảnh cùng ánh sáng được xử lý chỉn chu, mang đến cảm giác chuyên nghiệp không khác gì một buổi chụp hình nghệ thuật tại studio.

Bức ảnh khiến nhiều người lầm tưởng được chụp từ studio. Nguồn: Hoàng Oanh

Tuy nhiên, bí mật đằng sau những bức ảnh thần thái này lại nằm ở công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), được tích hợp trên ứng dụng chụp ảnh phổ biến. Nhờ tính năng biến hình thông minh, ứng dụng cho phép người dùng đăng tải ảnh cá nhân và tự động ghép nối, chỉnh sửa thành những tạo hình đầy nghệ thuật như ảnh trên.

Diễn viên Thùy Anh tiết lộ công tạo nên bộ ảnh này chỉ khoảng... 50 nghìn đồng.

Sự tiện lợi của AI đã giải quyết bài toán "hóa trang nhanh gọn" cho những ai muốn đu trend mùa lễ hội, nhưng lại ngại chuẩn bị trang phục hay son phấn phức tạp. Không dừng lại ở một trào lưu chỉnh ảnh thông thường, phong cách trùm khăn trắng còn khơi gợi nhiều thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí.

Ca sĩ Linh Phi là một trong những người hưởng ứng trào lưu sớm nhất.

Nhiều tín đồ thời trang và khán giả nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa tạo hình này với tạo hình từng làm nên thương hiệu của minh tinh Phạm Băng Băng. Trước đây, nữ diễn viên từng đốn tim người hâm mộ qua bộ ảnh xuất thần với chiếc khăn trùm đầu màu trắng, lột tả trọn vẹn nét đẹp kiêu kỳ, bí ẩn nhưng đầy quyến rũ. Từ đó, nhiều mỹ nhân tận dụng AI để tái hiện nét thẩm mỹ này, biến phong cách kinh điển trở thành tâm điểm phủ sóng khắp các mạng xã hội dịp Halloween.

Bộ ảnh được cho là nguồn cảm hứng từ Phạm Băng Băng.