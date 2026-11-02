Trào lưu thời trang dùng một lần lên ngôi

Giới trẻ Trung Quốc đang ưa chuộng những bộ trang phục giá rẻ, được lựa chọn phù hợp với từng điểm du lịch.(Nguồn: Sixth Tone)

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh đầu tháng 10, Chang Yajie, 37 tuổi, nhân viên văn phòng tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã quyết định mua năm món đồ mới cho chuyến du lịch tại đảo Hải Nam. Sau khi diện đồ để chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội, cô không sử dụng lại mà bỏ toàn bộ vào thùng rác khi trở về nhà.

Trước đây, cô thường chi hàng nghìn NDT để mua trang phục cho mỗi kỳ nghỉ. Tuy nhiên, những bộ đồ có màu sắc nổi bật, kiểu dáng đặc trưng của thời trang du lịch lại không phù hợp với môi trường công sở, khiến nhiều bộ quần áo thường bị bỏ quên trong tủ sau chuyến đi. Lần này, Chang Yajie quyết định tìm đến thời trang dùng một lần với giá thành chỉ có tổng giá trị 200 NDT (khoảng 28 USD) cho năm món đồ.

Thu hút nhờ rẻ, tiện lợi

Ảnh chụp từ video của cô Chang Yajie chia sẻ những bộ trang phục du lịch trên nền tảng Xiaohongshu. (Nguồn: Sixth Tone)

Theo Sixth Tone, trong tiếng Trung, trào lưu thời trang dùng một lần, được gọi là cipaoyi, chỉ những trang phục giá rẻ, thường dưới 50 NDT/món, được mua để mặc trong một hoặc hai dịp như du lịch, chụp ảnh, sau đó vứt bỏ hoặc bán lại. Xu hướng này phát triển mạnh trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc năm nay, đặc biệt trong giới nữ trẻ.

Trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, các bài đăng liên quan đến trào lưu đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem. Nắm bắt xu hướng này, nhiều nhà bán hàng trực tuyến cung cấp trang phục phù hợp với từng điểm đến, từ áo khoác, quần đi tuyết dành cho du khách tới Cáp Nhĩ Tân đến những chiếc váy đỏ nổi bật để chụp ảnh giữa sa mạc.

Sức hấp dẫn của thời trang dùng một lần không chỉ nằm ở giá rẻ mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu thay đổi phong cách. Với Chang Yajie, những chuyến du lịch là dịp thử nghiệm các kiểu trang phục khác biệt với phong cách giản dị thường ngày ở công sở. Thay vì chi 300-500 NDT cho một chiếc váy hàng hiệu, cô có thể dùng số tiền tương đương mua 7-10 bộ trang phục giá rẻ, đủ để thay đổi diện mạo mỗi ngày trong chuyến đi.

Yếu tố tiết kiệm cũng khiến trào lưu này thu hút những người có ngân sách du lịch hạn chế. Wu Xiangmeng, 20 tuổi, sinh viên tại tỉnh Quảng Đông, thường dành dụm tiền sinh hoạt để đi du lịch. Nhờ lựa chọn trang phục giá rẻ, cô có thể dành thêm kinh phí cho đi lại, lưu trú và các hoạt động trải nghiệm. Đến nay, cô đã áp dụng cách này trong những chuyến đi tới gần 10 thành phố tại Trung Quốc.

Trước mỗi hành trình, cô tìm hiểu điểm đến để lựa chọn trang phục phù hợp. Khác với Chang Yajie, sau khi sử dụng, cô đăng bán quần áo trên các nền tảng đồ cũ như Xianyu và Xiaohongshu nhằm thu hồi một phần chi phí cho chuyến đi tiếp theo.

Tuy nhiên, giá rẻ cũng đi kèm những bất tiện về chất lượng sản phẩm. Wu Xiangmeng thừa nhận phải dành nhiều thời gian tìm kiếm, kiểm tra và trả lại hàng không đạt yêu cầu. Khi chuẩn bị cho chuyến đi đến Tam Á, đảo Hải Nam, cô từng đặt nhiều chiếc váy nhưng phần lớn có chất liệu quá mỏng, dễ bị rách. Cuối cùng, cô chỉ giữ lại hai chiếc và trả lại số còn lại.

Rủi ro tiềm ẩn

Các bài đăng rao bán trang phục dùng một lần đã qua sử dụng trên nền tảng Xiaohongshu. (Nguồn: Sixth Tone)

Sự phổ biến của thời trang dùng một lần đang làm gia tăng cạnh tranh về giá trong ngành may mặc Trung Quốc, kéo theo những lo ngại về chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Ông Zhang Bingquan, chủ một nhà máy may tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) cho biết, giá thành thấp chủ yếu nhờ đơn giản hóa thiết kế và quy trình sản xuất. Với những sản phẩm như đồ đi biển, chi phí sản xuất mỗi món có thể chỉ vài NDT. Tuy nhiên, để cạnh tranh, một số nhà máy sử dụng vải kém chất lượng, giảm độ dày hoặc dùng vải, thuốc nhuộm không đáp ứng tiêu chuẩn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo những sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Bác sĩ Zhong Jianbo, Phó Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, cho biết quần áo giá rẻ có thể chứa lượng hóa chất tồn dư cao từ vải và thuốc nhuộm kém chất lượng. Trong khi đó, Bác sĩ Bệnh viện nhân dân tỉnh Giang Tô Sun Weiling lưu ý, chất liệu thô cứng có thể gây kích ứng, tổn thương da, đặc biệt ở những vùng thường xuyên ma sát với quần áo.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, trào lưu này còn làm gia tăng áp lực xử lý rác thải dệt may. Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Kinh tế tuần hoàn Trung Quốc, lượng quần áo bị thải bỏ tại nước này dự kiến đạt 50 triệu tấn/năm vào năm 2030, tương đương trung bình 16 món đồ/người.

Theo ông Deng Qihua, phụ trách tiếp thị và phát triển bền vững của Feimayi (nền tảng tái chế tại Thượng Hải), lượng hàng dệt may doanh nghiệp thu gom trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm thậm chí vẫn còn nguyên nhãn mác. Đáng lo ngại, nhiều loại quần áo dùng một lần được làm từ hỗn hợp sợi tổng hợp, khiến việc tái chế trở nên khó khăn và tốn kém. Vì vậy, những bộ trang phục giá rẻ, chỉ mặc vài lần có thể để lại gánh nặng môi trường lâu dài sau khi bị thải bỏ.

Bài toán tiêu dùng bền vững

Những bộ trang phục dùng một lần được người dùng chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu. (Nguồn: Sixth Tone)

Sự phát triển của thời trang dùng một lần tại Trung Quốc phản ánh xu hướng tiêu dùng đang chịu ảnh hưởng ngày càng lớn của mạng xã hội, khi trang phục không chỉ phục vụ nhu cầu mặc mà còn gắn với việc chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm và thể hiện phong cách cá nhân.

Trước những lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của nguồn rác thải dệt may, tháng 9 vừa qua, một bài bình luận trên Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc đã kêu gọi các cơ quan quản lý thúc đẩy những hướng đi bền vững hơn, trong đó có dịch vụ cho thuê trang phục. Trên Douyin, chủ đề khuyến khích các giải pháp thay thế thời trang dùng một lần cũng thu hút hơn 32 triệu lượt xem, với những gợi ý phối hợp quần áo sẵn có và ưu tiên sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

Dù vậy, sức hấp dẫn từ những bộ trang phục giá rẻ vẫn khó cưỡng lại. Với Chang Yajie, những lời khen từ bạn bè sau khi đăng ảnh du lịch lên mạng xã hội mang lại niềm vui và sự tự tin, khiến cô tiếp tục lựa chọn những bộ đồ chỉ mặc vài lần.

Từ một trào lưu mua sắm trong giới trẻ, thời trang dùng một lần đang đặt ra bài toán về tính bền vững của mô hình tiêu dùng dựa trên giá rẻ và liên tục đổi mới. Khi quần áo ngày càng dễ mua và nhanh chóng bị thải bỏ, việc kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm và giảm rác thải dệt may trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với cả người tiêu dùng lẫn ngành công nghiệp thời trang.

(theo Sixth Tone)