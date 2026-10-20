Trào lưu màu sắc 'chữa lành' Gen Z

Tháng 12 năm ngoái, Pantone chọn Cloud Dancer làm màu sắc của năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên một sắc trắng được vinh danh kể từ năm 1999.

Tuy nhiên, trái với tinh thần tĩnh lặng của gam màu này, nhiều người trẻ thuộc Gen Z lại chuộng không gian sống rực rỡ với phong cách “maximalism” (chủ nghĩa tối đa), “dopamine decor” (trang trí tạo cảm giác vui vẻ) và nội thất lấy cảm hứng từ kẹo dẻo, theo Fortune.

Nỗi hoài niệm và khao khát cảm giác an toàn của Gen Z

Phổ biến từ thập niên 1970, "maximalism" sử dụng màu sắc nổi bật, nhiều chất liệu và các lớp trang trí để thể hiện cá tính. Trong khi đó, "dopamine decor" kế thừa tinh thần này nhưng nhấn mạnh khả năng khơi gợi cảm xúc tích cực. Phong cách này hướng đến việc biến ngôi nhà thành nơi phản ánh sở thích cá nhân, mang lại niềm vui và đôi khi gợi nhớ tuổi thơ.

Trao đổi với Fortune, Lori Miller, nhà thiết kế tại LGC Interior Design ở New York (Mỹ), cho rằng mỗi người có cách cảm nhận về màu sắc khác nhau. Do đó, một căn phòng nhiều màu sắc và độ tương phản cao đôi khi mang lại cảm giác thư thái hơn cho một số người, thay vì không gian toàn màu trắng.

“Gen Z phải đối mặt với hàng loạt áp lực, từ đại dịch, bất ổn chính trị đến khó khăn tài chính. Màu sắc tươi vui có thể giúp họ bình tĩnh và có thêm động lực”, Miller nói.

Xu hướng trang trí nhiều màu sắc, giàu cảm giác hoài niệm phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an toàn và thoải mái về tinh thần của người trẻ. Ảnh minh họa: Bed Threads.

Betsy Wentz, nhà thiết kế và tác giả cuốn Design Happy: Colorful Homes for the Modern Family (tạm dịch: Thiết kế hạnh phúc: Những ngôi nhà đầy màu sắc dành cho gia đình hiện đại), cho rằng cảm giác an toàn trong một căn phòng phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm cá nhân. Màu trắng có thể gợi sự thanh bình với người này, nhưng khiến người khác liên tưởng đến sự lạnh lẽo của bệnh viện.

“Gen Z và Millennials đang phản ứng với nhiều năm sống giữa những ngôi nhà màu be do thuật toán gợi ý và một thế giới đầy bất ổn”, Wentz nhận định.

Sở thích màu sắc còn khác nhau tùy văn hóa. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Color Research and Application năm 2022, khảo sát gần 1.000 người về màu sắc phù hợp với căn hộ nhỏ, cho thấy nhóm người Trung Quốc từ 22-27 tuổi ưa chuộng đỏ nhạt, đỏ và vàng hơn xanh lá, xám và nâu.

Không chỉ Mỹ, xu hướng "dopamine decor" cũng xuất hiện tại châu Âu. Tháng 2/2024, hãng nội thất IKEA (Thụy Điển) hợp tác với studio thiết kế Raw Color ra mắt bộ sưu tập Tesammans gồm 18 món đồ nội thất và trang trí độc đáo. Các sản phẩm kết hợp màu sắc nổi bật, họa tiết vui mắt và nhiều chất liệu, khuyến khích người dùng khám phá tác động của màu sắc đến cảm xúc.

Những món nội thất, trang trí nằm trong bộ sưu tập Tesammans của IKEA. Ảnh: IKEA.

Từ má hồng thạch đến những món đồ như kẹo

Nếu "maximalism" nổi bật ở cách phối màu và sắp đặt đồ đạc, Gimme Gummy lấy cảm hứng từ hình dáng, màu sắc và kết cấu của kẹo dẻo. Xu hướng này được lan truyền từ làm đẹp, thời trang và phụ kiện sang trang trí nhà cửa. Theo báo cáo Pinterest Predicts 2026, lượt tìm kiếm “jelly blush” (má hồng dạng thạch) tăng 130%, “gummy bears aesthetic” (phong cách gấu dẻo) tăng 50% và “jelly candy aesthetic” (phong cách kẹo thạch) tăng 100%.

Các thương hiệu Hàn Quốc như Dasique và Fwee đã phát triển dòng má hồng dạng gel có kết cấu đàn hồi, trông như những viên thạch. Dòng sản phẩm này sau đó lan sang Mỹ, Singapore và châu Âu, thu hút cả những hãng mỹ phẩm đại chúng như Revlon và Rimmel.

Ở mảng thời trang, giày nhựa dẻo trong suốt, thường gọi là "giày jelly", cũng trở lại. Sau khi xuất hiện trong BST Thu Đông của The Row tại Paris năm 2024, kiểu giày này tiếp tục được Chloé giới thiệu trên sàn diễn Xuân Hè 2025, Loewe cho Xuân Hè 2026 với thiết kế cao gót phối cùng tất màu. Trào lưu tiếp tục lan sang các thương hiệu thời trang nhanh như Zara.

Tại Hàn Quốc, Korea JoongAng Daily hồi tháng 6 ghi nhận giày và túi nhựa PVC kiểu jelly được Gen Z ưa chuộng trở lại. Trên Ably, lượt tìm kiếm túi thạch tăng gần 95 lần, giá trị giao dịch tăng 88 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trên Zigzag, giá trị giao dịch túi và giày nhựa dẻo lần lượt tăng 337% và 2.512%. Theo giới chuyên gia, sức hút của xu hướng đến từ sự kết hợp giữa phong cách hoài cổ và nhu cầu thể hiện cá tính của người trẻ.

Tạp chí Who What Wear của Anh năm ngoái cũng ghi nhận sự trở lại của giày và túi nhựa trong suốt, mềm dẻo, trong đó có kiểu giày búp bê đan được Gen Z quan tâm.

Giày nhựa dẻo trong suốt được giới trẻ quan tâm trở lại. Ảnh: Loewe, @le.petit.colette/IG.

Gimme Gummy còn gắn với ASMR, thuật ngữ chỉ cảm giác thư giãn, đôi khi kèm cảm giác râm ran, khi tiếp xúc với những kích thích giác quan nhẹ nhàng như tiếng thì thầm hoặc hình ảnh vật thể được bóp, nắn. Trong nội thất, tinh thần này thể hiện qua những món đồ có hình dáng tròn trịa, bề mặt mềm mại và màu sắc gợi liên tưởng đến kẹo.

Theo đuổi triết lý “Design Happy” (Thiết kế hạnh phúc), Wentz cho rằng nội thất không chỉ cần đẹp mắt mà còn nên tạo trải nghiệm thú vị cho các giác quan. Những món đồ mang hình dáng gấu dẻo thu hút nhờ màu sắc bắt mắt, đường nét bo tròn và vẻ ngoài gợi liên tưởng đến đồ ăn, tạo cảm giác gần gũi cho không gian sống.

Tháng 9/2024, thương hiệu JELL-O giới thiệu The Jelly Collection, bộ sưu tập ghế bơm hơi lấy cảm hứng từ khuôn thạch, gồm bốn màu đỏ, cam, vàng và xanh lá. Đến tháng 4 năm nay, tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2026, IKEA ra mắt mẫu ghế bơm hơi PS 2026 Easy Chair. Tạp chí Dezeen nhận xét thiết kế này gợi nhớ trào lưu nội thất bơm hơi trong phòng ngủ tuổi teen vào thập niên 1990.

Sự trở lại của những món đồ này không chỉ phản ánh sở thích về màu sắc hay chất liệu, mà còn gợi nhu cầu tìm lại cảm giác vô tư của tuổi thơ của Gen Z giữa cuộc sống nhiều áp lực.

Chi phí cũng giúp xu hướng dễ tiếp cận hơn. Thay vì sơn lại cả căn phòng hay thay mới nội thất, người trẻ có thể chọn một chiếc ghế màu thạch, đèn trong suốt hoặc gối màu sắc ngọt ngào để tạo điểm nhấn mà không cần chi quá nhiều.