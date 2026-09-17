Trào lưu làm video AI nhảy tập thể theo STORM II là gì, có thể bật kiếm tiền không?

Những video được tạo bằng AI có thể được xem rất nhiều lượt, nhưng như vậy không có nghĩa là người đăng tất nhiên được kiếm tiền từ những video đó.

Gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội sử dụng mô hình AI biến đổi video có sẵn thành video mới, đưa khuôn mặt của mình, người nổi tiếng hoặc các nhân vật quen thuộc vào một cảnh nhảy tập thể. Nhiều video trong số này trở nên viral.

Nguồn cảm hứng của trào lưu này là phần STORM II của một MV phát hành vào tháng 4/2026.

Trong bản gốc, ca sĩ người Thụy Điển Yung Lean xuất hiện giữa hàng chục nam sinh thực hiện những chuyển động đồng bộ.

Với phiên bản AI, người dùng thường cung cấp hình ảnh nhân vật cùng video gốc hoặc mô tả để công cụ AI tái tạo video tương tự.

Một hình ảnh trong video gốc. Ảnh: ABC.

Có nhiều lượt xem vẫn có thể không được bật kiếm tiền

Việc một video có được kiếm tiền hay không phụ thuộc vào từng nền tảng, chương trình và tài khoản cụ thể.

Theo chính sách hiện hành của YouTube, những video AI được sản xuất hàng loạt, lặp lại, theo cùng một mẫu kiểu "copy-and-paste", ít khác biệt hoặc thiếu dấu ấn sáng tạo có thể không đủ điều kiện kiếm tiền.

Với TikTok, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi AI cũng có thể tham gia chương trình Creator Rewards để kiếm tiền, nhưng thường thì video cũng phải có chất lượng cao, có độ dài nhất định; ngoài ra video làm bằng AI cũng cần được gắn nhãn theo quy định của TikTok. Nhiều clip ngắn chạy theo trào lưu có thể không đủ điều kiện nhận thưởng theo chương trình này.

Một hình ảnh trong một video bắt chước. Ảnh: Facebook.

"Có thể kiếm tiền" không tự động xóa vấn đề bản quyền

Nếu video tái tạo bằng AI rất giống video gốc hoặc sử dụng nhạc gốc không đúng phạm vi được cấp phép, người đăng vẫn có thể gặp khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ.

Nói ngắn gọn, AI có thể tạo ra video mới từ video gốc theo yêu cầu của người dùng, nhưng không tự động khiến cho video được tạo ra đó "miễn nhiễm" với các quy định về bản quyền.

Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc kiếm tiền từ việc làm theo các video viral, người làm video cần kiểm tra quyền sử dụng hình ảnh, âm nhạc và các yếu tố khác trong nội dung đã.