Trào lưu kỳ lạ: Nam giới tỉa lông mi để trông nam tính hơn

Trào lưu tỉa lông mi đang thu hút một bộ phận nam giới trẻ muốn tạo vẻ ngoài nam tính hơn, dù tiềm ẩn nguy cơ đối với mắt. Ảnh: Mạng xã hội

Theo truyền thông Anh, lông mi dài từ lâu luôn là tiêu chuẩn được phụ nữ ưa chuộng, đến mức hình thành cả một ngành chuyên sản xuất và gắn lông mi giả. Nhưng với nam giới, hàng mi dài lại không được đánh giá cao. Một số người theo đuổi hình mẫu “đàn ông thống trị” cho rằng lông mi dài mang vẻ nữ tính nên tìm cách tỉa ngắn để trông nam tính hơn, bất chấp những nguy cơ đối với sức khỏe.

Từ năm ngoái, các video ghi lại cảnh nam giới trẻ cắt hoặc tỉa lông mi tại hiệu cắt tóc và các cơ sở làm đẹp đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội TikTok cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Thay vì nhanh chóng lắng xuống, trào lưu này dường như tiếp tục lan rộng và trở thành xu hướng ở nhiều nơi trên thế giới.

Một số người xếp việc tỉa lông mi vào nhóm “looksmaxxing” - các phương pháp nhằm tối ưu hóa ngoại hình. Tuy nhiên, đây không chỉ là một trào lưu kỳ lạ mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, bởi lông mi có chức năng quan trọng là bảo vệ mắt, chứ không đơn thuần để làm đẹp.

Lông mi giúp ngăn bụi bẩn, các mảnh vụn, tế bào da chết, mồ hôi và tia cực tím xâm nhập vào mắt. Vì vậy, tỉa lông mi quá ngắn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, ngứa ngáy và gây khó chịu thường xuyên. Lông mi có thể mọc trở lại nhưng quá trình này mất nhiều tháng.

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng và khó chịu, việc tỉa lông mi còn có thể trực tiếp gây tổn thương cho mắt. Đưa những lưỡi dao kim loại sắc bén, chuyển động nhanh đến sát mắt là hành động đặc biệt nguy hiểm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dù một số nam giới gắn việc tỉa lông mi với vẻ ngoài nam tính, quan niệm này không có cơ sở khoa học. Độ dài lông mi là đặc điểm di truyền và có thể khác nhau ở cả nam lẫn nữ. Việc coi lông mi dài là nét nữ tính đơn thuần bắt nguồn từ quan niệm văn hóa.

Trong những năm qua, không ít trào lưu làm đẹp kỳ lạ đã được ghi nhận, từ kiểu định hình hộp sọ tại Trung Quốc đến xu hướng phụ nữ Thái Lan tạo hình môi giống sừng trâu. Tuy nhiên, tỉa lông mi để trông nam tính hơn có lẽ là một trong những trào lưu khác thường nhất.