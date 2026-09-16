Trào lưu hóa mèo Kitty chưa hạ nhiệt, giới trẻ chuẩn bị 'săn gà' vì G-Dragon
Tại chuỗi cửa hàng này dạo gần đây, khung cảnh "một mét vuông 3 mèo Kitty" đang phủ sóng. Dự đoán không khí sẽ còn nhộn nhịp hơn nữa khi có sự gia nhập của "chúa tể tạo trend" G-Dragon (BIGBANG).
Chuỗi cửa hàng của McDonald's tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đang xuất hiện một "hiện tượng" giống nhau. Thời gian gần đây, giới trẻ đang lăng-xê trào lưu biến hình thành mèo Kitty từ gói khoai tây chiên vì vừa "chảnh chọe" vừa đáng yêu.
Chỉ cần gõ từ khóa hoặc hashtag McKitty trên TikTok, Instagram, bạn sẽ thấy hàng nghìn clip "đu trend" của giới trẻ đa quốc gia, bao gồm những ngôi sao, KOL, influencers... Công thức chung là: Râu mèo làm bằng 3 - 4 thanh khoai tây chiên và "thiết bị mũ tai mèo" được tạo bởi túi giấy đựng đồ mang về.
Trào lưu này cũng góp phần giúp ca khúc Do the Dance - ILLIT hot trở lại do phần dance break hoặc instrumental của bài hát này được sử dụng như nhạc nền không chính thức trong các video biến hình thành mèo McKitty.
Dự đoán thời gian tới, không khí tại các cửa hàng của McDonald's ở nhiều quốc gia châu Á sẽ nhộn nhịp hơn do đến mua hàng và "săn đồ" cheap moment với thần tượng. Bởi thương hiệu này đang hợp tác với G-Dragon cũng như thương hiệu của anh - Peaceminusone trong chiến dịch mới.
Đây là chiến dịch do chi nhánh Hàn Quốc chủ trì, tạo ra món ăn lấy cảm hứng từ Hàn Quốc, ra mắt ở 13 thị trường tại châu Á. Không chỉ cân nhắc dựa trên tầm ảnh hưởng của người đại diện G-Dragon mà còn có sức chi - độ mạnh của fan, Việt Nam có tên trong danh sách.
Điểm nhấn của chiến dịch là tương ớt gochujang - một trong những nguyên liệu đặc trưng và dễ nhận biết nhất của Hàn Quốc. Màn hợp tác này không chỉ dừng lại ở thực đơn mà còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang thông qua việc McDonald's Hàn Quốc bắt tay với thương hiệu của G-Dragon, phát hành bộ sưu tập sản phẩm giới hạn dự kiến ra mắt vào cuối tháng này.
Người hâm mộ của "anh Long" có một năm "săn đồ" không ngừng khi G-Dragon liên tục hợp tác phát hành vật phẩm đặc biệt với các thương hiệu và lần nào cũng giúp nhãn hàng "về số" nhanh chóng; trước đó là Frédéric Malle, Romand, CASETiFY, "con gái" Zoa hợp tác với Ohscent... và giờ là McDonald's.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trao-luu-hoa-meo-kitty-chua-ha-nhiet-gioi-tre-chuan-bi-san-ga-vi-g-dragon-post1876833.tpo