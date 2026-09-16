Trào lưu hóa mèo Kitty chưa hạ nhiệt, giới trẻ chuẩn bị 'săn gà' vì G-Dragon

Chuỗi cửa hàng của McDonald's tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đang xuất hiện một "hiện tượng" giống nhau. Thời gian gần đây, giới trẻ đang lăng-xê trào lưu biến hình thành mèo Kitty từ gói khoai tây chiên vì vừa "chảnh chọe" vừa đáng yêu.

Tại một cửa hàng của McDonald's tại Việt Nam, "một mét vuông có 3 nàng McKitty". - Video: Minh Đăng

Chỉ cần gõ từ khóa hoặc hashtag McKitty trên TikTok, Instagram, bạn sẽ thấy hàng nghìn clip "đu trend" của giới trẻ đa quốc gia, bao gồm những ngôi sao, KOL, influencers... Công thức chung là: Râu mèo làm bằng 3 - 4 thanh khoai tây chiên và "thiết bị mũ tai mèo" được tạo bởi túi giấy đựng đồ mang về.

McKitty phủ sóng Instagram.

Nam diễn viên Petch Chanapoom (Oxygen) không nằm ngoài sức hút của trào lưu "sống ảo" mới.

Trào lưu này cũng góp phần giúp ca khúc Do the Dance - ILLIT hot trở lại do phần dance break hoặc instrumental của bài hát này được sử dụng như nhạc nền không chính thức trong các video biến hình thành mèo McKitty.

Video hướng dẫn tạo mũ tai mèo từ túi giấy thu về hơn 11K lượt thả tim sau 4 ngày của Radio DJ Jayden.

Dự đoán thời gian tới, không khí tại các cửa hàng của McDonald's ở nhiều quốc gia châu Á sẽ nhộn nhịp hơn do đến mua hàng và "săn đồ" cheap moment với thần tượng. Bởi thương hiệu này đang hợp tác với G-Dragon cũng như thương hiệu của anh - Peaceminusone trong chiến dịch mới.

Đây là chiến dịch do chi nhánh Hàn Quốc chủ trì, tạo ra món ăn lấy cảm hứng từ Hàn Quốc, ra mắt ở 13 thị trường tại châu Á. Không chỉ cân nhắc dựa trên tầm ảnh hưởng của người đại diện G-Dragon mà còn có sức chi - độ mạnh của fan, Việt Nam có tên trong danh sách.

Sản phẩm kết hợp sẽ khởi động tại Hàn Quốc vào ngày 17/9 và cập bến Việt Nam vào ngày 24/9.

Điểm nhấn của chiến dịch là tương ớt gochujang - một trong những nguyên liệu đặc trưng và dễ nhận biết nhất của Hàn Quốc. Màn hợp tác này không chỉ dừng lại ở thực đơn mà còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang thông qua việc McDonald's Hàn Quốc bắt tay với thương hiệu của G-Dragon, phát hành bộ sưu tập sản phẩm giới hạn dự kiến ra mắt vào cuối tháng này.

Không chỉ "soi hint" sản phẩm mới trong quảng cáo của hãng, fan phát hiện có thể G-Dragon đã nhá hàng về màn hợp tác cùng "ông lớn chữ M" trong MV "TOO BAD" từ 1 năm trước.

Người hâm mộ của "anh Long" có một năm "săn đồ" không ngừng khi G-Dragon liên tục hợp tác phát hành vật phẩm đặc biệt với các thương hiệu và lần nào cũng giúp nhãn hàng "về số" nhanh chóng; trước đó là Frédéric Malle, Romand, CASETiFY, "con gái" Zoa hợp tác với Ohscent... và giờ là McDonald's.