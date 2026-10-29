Trào lưu 'du lịch hiệu thuốc' ở Hàn Quốc

Các hiệu thuốc tại Hàn Quốc ngày càng tìm cách thu hút du khách, cạnh tranh trực tiếp với cửa hàng mỹ phẩm. Ảnh: BYB BYB/Pexels.

Nhóm du khách người Mỹ bước ra khỏi hiệu thuốc trong khu chợ Namdaemun (Seoul, Hàn Quốc), mở túi khoe hộp nước tăng lực Bacchus và 3 gói sản phẩm chăm sóc da chứa polydeoxyribonucleotide (PDRN) vừa mua được.

Còn bên trong hiệu thuốc, những khách nước ngoài khác xếp hàng tại quầy, trên tay cầm kem trị mụn, gel trị sẹo và mỹ phẩm, chờ dược sĩ quét mã thanh toán.

Những cảnh tượng như vậy ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc, khi các hiệu thuốc trở thành điểm dừng mới trong hành trình du lịch làm đẹp.

"Khách du lịch nước ngoài chiếm 40-50% doanh thu của chúng tôi", ông Park Jun-sun, người điều hành một hiệu thuốc tại chợ Namdaemun, chia sẻ với The Korea Times.

"Khi tôi mở hiệu thuốc cách đây 2 năm, lượng khách này chưa nhiều đến vậy. Số lượng bắt đầu tăng đột biến khoảng một năm trước", ông nói thêm.

Ngay cả tại những hiệu thuốc lớn chủ yếu phục vụ khách hàng Hàn Quốc, sự hiện diện của khách hàng ngoại quốc cũng ngày càng rõ rệt. Nhân viên một cửa hàng ước tính khách nước ngoài hiện chiếm khoảng 10% tổng số khách. Đây là tỷ lệ đáng kể đối với một hiệu thuốc có 4-6 dược sĩ làm việc phía sau quầy.

Du khách nước ngoài mua sắm tại một hiệu thuốc trong cửa hàng bách hóa ở Seoul, ngày 9/2. Ảnh: Park Ji-yeon/Korea Times.

Theo dữ liệu của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), trong tháng 9, các hiệu thuốc chiếm 13,88% tổng chi tiêu liên quan đến y tế của du khách nước ngoài, tương đương 31,8 tỷ won (24 triệu USD). Tỷ trọng này tăng 5,6 điểm phần trăm so với tháng 12/2025, thời điểm con số này ở mức khoảng 8,3%.

Nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng trên chính là mạng xã hội. Nhiều du khách nước ngoài ngày càng đến hiệu thuốc với danh sách những món đồ họ đã thấy trên Instagram và các nền tảng khác. Họ thường tìm mua những sản phẩm điều trị và mỹ phẩm ít phổ biến hơn hoặc khó tiếp cận hơn tại quê nhà.

"Khách hàng đến hỏi mua những sản phẩm họ nhìn thấy trên Instagram", một dược sĩ điều hành cửa hàng trong khu chợ Namdaemun cho biết.

Ông Park cho biết Noscana Gel và Acnon Cream của hãng dược phẩm Dong-A là hai trong số những sản phẩm được khách hàng hỏi mua nhiều nhất tại cửa hàng của ông. Hai sản phẩm này lần lượt được sử dụng để điều trị sẹo và mụn trứng cá.

Cửa hàng Olive Young tại khu phố Seongsu, Seoul. Ảnh: CFC.

Cách đó không xa, tại khu Myeong-dong, xu hướng này còn phát triển mạnh hơn.

Một số hiệu thuốc không còn đơn thuần phục vụ những du khách nước ngoài tình cờ ghé qua. Thay vào đó, họ ngày càng định vị mình như những điểm mua sắm mỹ phẩm độc lập, cạnh tranh với các cửa hàng mỹ phẩm như Olive Young - hệ thống bán mỹ phẩm nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

Một số hiệu thuốc hoạt động gần giống các cửa hàng mỹ phẩm thông thường. Nhân viên chào đón khách ngay lối vào và hướng dẫn họ đến những kệ hàng bày bán các sản phẩm phổ biến, trong khi các dược sĩ mặc áo blouse trắng đi dọc các lối đi để tư vấn.

"Chúng tôi đến hiệu thuốc vì nghĩ rằng nơi này đáng tin cậy hơn Olive Young", một cặp đôi người Đức vừa mua kem làm săn chắc da cho biết.

"Ở Đức, hiệu thuốc và cửa hàng mỹ phẩm là hai loại hình riêng biệt. Chúng tôi nghĩ rằng các dược sĩ sẽ hiểu rõ những gì họ đang làm", họ lý giải.

Một số hiệu thuốc đã tạo dựng được danh tiếng ở nước ngoài. Một du khách Đài Loan (Trung Quốc) mua sắm tại một hiệu thuốc ở Myeong-dong cho biết cửa hàng này được nhiều người ở quê nhà giới thiệu.

"Những danh sách các món đồ nhất định phải mua được chia sẻ trên Instagram. Cá nhân tôi tin rằng các thành phần trong sản phẩm bán tại hiệu thuốc tốt hơn thành phần trong những sản phẩm được bán tại các cửa hàng mỹ phẩm", du khách này nói.

Có thể thấy "chuyên môn hơn", "đáng tin cậy hơn" là những lý do chính khiến du khách lựa chọn mua sắm mỹ phẩm tại các hiệu thuốc. Đây cũng là yếu tố đang khiến ngành du lịch làm đẹp của Hàn Quốc (K-beauty) nhận sự chú ý lớn hơn với khách du lịch nước ngoài.