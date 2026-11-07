Trào lưu 'đổi nhà cho nhau' khi du lịch ở Trung Quốc

Người cao tuổi đi xe đạp dịch vụ trên một con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 28/9/2024. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người nghỉ hưu lựa chọn hình thức trao đổi nhà trong kỳ nghỉ, tức giao chìa khóa nhà mình cho người lạ để đổi lấy chỗ ở của họ tại điểm du lịch, theo SCMP.

Thực tế, ý tưởng này xuất hiện từ lâu, bắt đầu giữa các giáo viên châu Âu vào thập niên 1950, dần lan rộng sau khi bộ phim The Holiday ra mắt năm 2006.

Tại Trung Quốc, xu hướng bắt đầu được giới trẻ chú ý từ năm 2023, trong bối cảnh giá phòng khách sạn tại nhiều điểm du lịch tăng cao. Gần đây, người nghỉ hưu và nhóm trung niên nghỉ việc sớm cũng tham gia ngày càng nhiều.

Việc trao đổi nhà có 2 hình thức: 2 bên cùng chuyển đến nhà của nhau trong thời gian thỏa thuận hoặc lần lượt lưu trú tại nhà của đối phương vào những thời điểm khác nhau.

Wu Xiaoping, một giáo viên tại Ôn Châu, sắp đến tuổi nghỉ hưu, từng trao đổi nhà với một người lớn tuổi sống tại Nam Kinh. Sau nhiều trải nghiệm, Wu nhận thấy người tham gia thường có những tiêu chí riêng khi lựa chọn đối tác. Chẳng hạn, phụ nữ có xu hướng ưu tiên trao đổi với những người cùng giới, trong khi giáo viên thường cảm thấy an tâm hơn khi giao nhà cho người làm công chức thay vì doanh nhân.

Du khách lớn tuổi tham quan hồ Thập Sát Hải ở Bắc Kinh. Ảnh: VCG.

Một trường hợp khác là Xiao Ping, 40 tuổi, anh đã sử dụng căn nhà duplex còn trống của mình để đổi lấy một biệt thự ở vùng ngoại ô tỉnh Quý Châu.

Theo anh, việc trao đổi chủ yếu dựa trên sự tin tưởng và thỏa thuận giữa hai bên. Người tham gia thường gửi ảnh giấy tờ tùy thân, thống nhất trách nhiệm, chuẩn bị chăn ga sạch và đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồng thời thỏa thuận trước về chi phí điện, nước.

"Điều này đòi hỏi tư duy cởi mở và sự tin tưởng. Nếu lúc nào cũng lo lắng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trao đổi nhà", Xiao chia sẻ.

Tương tự, Li Feng, một kỹ sư đã nghỉ hưu tại Tây An, thường sử dụng căn hộ còn trống của mình để trao đổi nhà hai lần mỗi năm. Theo bà, một số vị khách thậm chí còn để lại thiết bị điện gia dụng mới như món quà cảm ơn chủ nhà.

Tuy nhiên, hình thức du lịch này cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc giao nhà cho người lạ có thể dẫn đến hư hỏng tài sản, xâm phạm quyền riêng tư hoặc tranh chấp khi một trong hai bên không thực hiện đúng cam kết.

Trước những rủi ro này, các chuyên gia pháp lý khuyến nghị người tham gia lập thỏa thuận bằng văn bản, kiểm kê tài sản có giá trị, xác minh danh tính đối phương và thông báo cho người thân. Một số ý kiến từ cơ quan quản lý văn hóa và du lịch Trung Quốc cũng đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá tiêu chuẩn cho hoạt động trao đổi nhà.

Dư luận trên mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều. Một người cho rằng đổi căn hộ nhỏ lấy biệt thự rộng lớn là thỏa thuận đáng giá, đồng thời giúp gặp gỡ những người cùng sở thích du lịch. Ngược lại, người khác cảnh báo việc giao nhà cho người lạ luôn tiềm ẩn rủi ro.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, dân số cao tuổi tại nước này dự kiến đạt 380 triệu người vào năm 2030. Trong đó, nhóm người cao tuổi còn khỏe mạnh được dự báo chiếm hơn 60%. Nhu cầu khám phá và quỹ thời gian sau nghỉ hưu có thể mở ra cơ hội cho những hình thức du lịch linh hoạt, tiết kiệm như trao đổi nhà.