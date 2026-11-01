Trào lưu 'đi Leo' vô cớ tấn người đi đường, cảnh báo hành vi manh động

Các đối tượng và số hung khí trong vụ án. Ảnh Công an Phú Thọ.

Thông tin trên trang điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đào Xá xác định đêm 03/9, nhóm 09 nam thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 gồm 06 đối tượng ở xã Minh Đài, 02 đối tượng ở xã Tân Sơn và 01 đối tượng ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ đã bàn bạc, thống nhất hẹn nhau đi "Leo". Đây là tiếng lóng mà các đối tượng sử dụng để chỉ việc tìm những người tham gia giao thông nhằm gây sự, đánh nhau.

Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng tập trung tại xã Minh Đài, chuẩn bị 02 kiếm, 01 ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh. Nhằm đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng tháo biển kiểm soát, đeo khẩu trang, chia nhau điều khiển 05 xe mô tô di chuyển theo tuyến đường TL316 đến xã Thanh Sơn (khu vực trung tâm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trước đây) để tìm người đánh nhau.

Khi đến địa bàn xã Thanh Sơn, nhóm đối tượng phát hiện 02 nam thanh niên đi cùng một xe mô tô. Cho rằng đã tìm được mục tiêu để gây sự, các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, liên tục rú ga, khiêu khích và truy đuổi, khiến 02 nam thanh niên hoảng sợ, tăng tốc bỏ chạy. Nhóm đối tượng tiếp tục dồn đuổi, đồng thời ném vỏ chai thủy tinh về phía những người này.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc, xã Đào Xá, nhằm tránh sự truy đuổi, 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô rẽ trái vào khu dân cư thì bị một xe mô tô trong nhóm đối tượng đi cùng chiều va chạm. Hậu quả, 01 nam thanh niên ngồi phía sau bị gãy xương 1/3 dưới cẳng chân trái. Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc, một số đối tượng còn đập phá phương tiện của người bị nạn và lấy biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra, xác minh hành vi của từng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm Gây rối trật tự công cộng, do đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 08/09 đối tượng. Đối với 01 đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với một bộ phận thanh thiếu niên có tâm lý thích thể hiện bản thân bằng những hành vi manh động, tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, tìm kiếm và gây sự, đánh nhau với người đi đường. Những hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội mà còn có thể gây thương tích, thiệt hại về tài sản, để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người khác.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo gia đình, nhà trường cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn, hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí hoặc có ý định gây rối, đánh nhau, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.