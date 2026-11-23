Đáng lo ngại, không ít đối tượng còn quay phim, chụp ảnh hành vi vi phạm rồi đăng tải lên mạng xã hội với những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng nhằm phô trương thanh thế, thu hút lượt xem và tương tác.

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, đánh nhau bị xử lý

Qua thống kê của Công an Thanh Hóa, các nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập vào ban đêm tại khu dân cư, gần trường học hoặc trên các tuyến đường lớn. Những đối tượng này điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng thành đoàn, thậm chí mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Một số vụ việc còn xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên manh động xông vào cơ sở kinh doanh để truy đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Hành vi cổ súy đua xe, lạng lách đánh võng trên đường cũng bị xử lý nghiêm

Song song với những hành vi ngoài đời thực, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, nhiều tài khoản và hội nhóm liên tục đăng tải clip khoe hung khí, cổ vũ bạo lực, thách thức lực lượng chức năng và kích động đua xe trái phép.

Việc những nội dung độc hại này được lan truyền nhanh chóng có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý của lứa tuổi vị thành niên, khiến tâm lý thích thể hiện, muốn được chú ý biến thành những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, các hành vi trên còn gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và tương lai của chính những người trẻ vi phạm.

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an Thanh Hóa khẳng định sẽ kiên quyết truy xét, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập mang theo hung khí, lạng lách, đua xe trái phép cũng như quay dựng, đăng tải nội dung cổ súy vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, mỗi gia đình cần chủ động quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm lý, quản lý giờ giấc sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè và hoạt động trên mạng xã hội của con em. Đặc biệt, phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo các quy định pháp luật được viện dẫn, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường bộ có thể bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng; trường hợp tái phạm có thể bị tịch thu phương tiện. Hành vi đua xe trái phép có thể bị tịch thu phương tiện và áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định. Người tụ tập cổ vũ, giúp sức, xúi giục đua xe trái phép có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, chủ xe giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị phạt từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu gây thiệt hại và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật cũng có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tổ chức đua xe trái phép hoặc các tội danh liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Những trào lưu cổ súy bạo lực, đua xe trái phép không phải là cách thể hiện bản thân mà là hành vi tiềm ẩn hậu quả khôn lường. Mỗi thanh thiếu niên cần tỉnh táo trước những nội dung độc hại trên mạng xã hội, mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em và mỗi người dân cần tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác vi phạm.

Chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn hóa giao thông an toàn và xã hội bình yên chính là cách thiết thực để bảo vệ tính mạng, tương lai của thế hệ trẻ và cộng đồng.