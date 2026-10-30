Trào lưu biến hình 'Đừng bao giờ coi thường bông hoa chưa nở' tràn ngập TikTok

Trào lưu “Đừng bao giờ khinh thường bông hoa chưa nở” phủ sóng mạng xã hội.

Giới trẻ tham gia trào lưu biến hình đang phủ sóng nền tảng TikTok này bằng cách đăng tải những bức ảnh thời chưa biết chăm chút ngoại hình, nhan sắc còn hạn chế, sau đó chuyển cảnh sang diện mạo xinh đẹp, cuốn hút của hiện tại.

Trend này được cho là bắt nguồn từ bình luận của một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội: “Đừng bao giờ khinh thường bông hoa chưa nở”. Cách ví von đầy hình ảnh này gây thích thú và nhanh chóng được cộng đồng mạng “sao chép và lan tỏa”, đặc biệt là những người từng trải qua giai đoạn tự ti về ngoại hình. Từ một câu bình luận, thông điệp trên trở thành cảm hứng cho hàng loạt video biến hình, nơi người trẻ kể câu chuyện thay đổi diện mạo của chính mình.

Công thức của loạt video này rất đơn giản. Mở đầu thường là hình ảnh cũ từ nhiều năm trước, khi chủ nhân còn để tóc tai đơn giản, ăn mặc xuề xòa, gương mặt chưa biết trang điểm hoặc chưa tìm được phong cách phù hợp. Một số người còn mạnh dạn chia sẻ những bức ảnh thời đi học với kiểu tóc ngố, làn da nhiều mụn, hàm răng chưa đều hay cách ăn mặc khiến chính họ khi nhìn lại cũng phải bật cười.

Sau nhịp chuyển cảnh, hình ảnh hiện tại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: Trang điểm chỉn chu, kiểu tóc phù hợp, ăn mặc đẹp và phong cách hơn, phong thái tự tin và cuốn hút hơn.

Theo trào lưu, nhiều bạn trẻ khoe ảnh ngày xưa, thậm chí cả ảnh của thú cưng.

Nguyễn Nhật Tiến (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình tham gia trào lưu ‘Đừng bao giờ khinh thường bông hoa chưa nở’ vì thấy nhiều video biến hình quá hài hước, nhất là những bức ảnh cũ mà chủ nhân từng muốn giấu đi. Mình cũng chọn một bức ảnh năm lớp 10, lúc đó đang để tóc vuốt dựng, đeo kính cận dày, mặt tròn và ăn mặc khá quê. Đặt cạnh ảnh hiện tại, bạn bè còn đùa rằng chắc phải có hai người khác nhau chứ không thể là một. Điều thú vị là mình không hề thấy xấu hổ khi đăng ảnh cũ. Mình thấy trào lưu này giống một dịp để mọi người tự trêu chính mình, đồng thời nhìn lại những năm tháng đã qua”.

Sự tương phản giữa hai phiên bản khiến nhiều video nhận được trăm nghìn lượt xem. Không ít người xem bình luận rằng nếu không có ảnh cũ làm bằng chứng, họ khó tin đây là hình ảnh của một người. Những người từng bị trêu chọc vì ngoại hình thời đi học cũng tranh thủ chia sẻ hành trình “dậy thì thành công” của mình.

Nhiều dân mạng cho biết họ thích trào lưu này vì có dịp khoe những hình ảnh xưa đáng nhớ. Minh Anh viết: “Hồi cấp hai, cấp ba tôi cũng thuộc dạng đen nhẻm, tóc tai lúc nào cũng bù xù, quần áo chẳng biết phối. Đi chụp ảnh tập thể toàn tìm cách đứng nép phía sau vì tự ti. Vậy mà đi làm vài năm, biết chăm sóc da, thay đổi kiểu tóc, tập thể dục và ăn mặc phù hợp hơn, nhìn lại ảnh cũ thấy đúng là hai con người khác nhau”.

Khánh Vy chia sẻ: “Xem video ‘Đừng bao giờ khinh thường bông hoa chưa nở’ của mọi người mà tôi phải lục lại album ảnh cũ ngay lập tức. Mặt thì đầy mụn, quần áo rộng thùng thình, chụp ảnh lúc nào cũng tạo dáng rất khó hiểu. Bây giờ tuy không thành mỹ nhân nhưng ít nhất đã biết chọn đồ, biết làm tóc và tự tin hơn nhiều. Có những bức ảnh ngày xưa từng không dám cho ai xem, giờ lại trở thành kỷ niệm rất đáng yêu”.

Không ít người nổi tiếng cũng nhanh chóng tham gia trend “Đừng bao giờ khinh thường bông hoa chưa nở”, như Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Á hậu Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, diễn viên hài Mạc Văn Khoa, ca sỹ Phương Mỹ Chi... Những bức ảnh từng khiến chủ nhân ngại ngùng, không muốn nhìn lại nay trở thành tư liệu đáng nhớ, cho thấy mỗi người đều có thể thay đổi theo thời gian.