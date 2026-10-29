Trào lưu ảnh 'thập niên 80': Cảnh giác rủi ro mạo danh trong ngân hàng số

Trào lưu ảnh “thập niên 80” đang thu hút người dùng mạng xã hội nhờ khả năng biến những bức ảnh chân dung thông thường thành hình ảnh mang phong cách hoài cổ. Đây là xu hướng chỉnh sửa hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để áp dụng các bộ lọc, hiệu ứng và màu sắc đặc trưng của những năm 1980.

“Bắt trend” tạo hình ảnh phong cách “thập niên 80” tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh mang màu sắc hoài niệm là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân. Mới đây, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) đã cảnh báo, việc tải ảnh chân dung lên các công cụ không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ dữ liệu, bị giả mạo danh và trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo.

Khi ảnh chân dung được tải lên một ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt cho bên thứ ba. Đây là dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng vào những mục đích mà người dùng không kiểm soát được.

Đáng lo ngại hơn, hình ảnh chân dung có thể bị lợi dụng để tạo dựng video giả mạo bằng công nghệ deepfake. Khi kết hợp hình ảnh với công nghệ mô phỏng giọng nói và những thông tin cá nhân thu thập từ nhiều nguồn, kẻ gian có thể tạo ra nội dung giả nhằm mạo danh một người trong các tình huống giao tiếp trực tuyến.

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Chongluadao.vn chia sẻ về chủ đề “Báo động tin giả và giải pháp chống deepfake mạo danh”. Ảnh: BTC

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Chongluadao.vn cho biết, deepfake đang khiến các chiêu trò giả mạo ngày càng tinh vi. Kẻ gian có thể sử dụng AI để giả lập khuôn mặt, giọng nói trong các cuộc gọi video, kết hợp với thông tin cá nhân của nạn nhân nhằm tạo lòng tin và dẫn dụ thực hiện theo yêu cầu.

Trong lĩnh vực tài chính, video hoặc cuộc gọi giả mạo người thân, đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp có thể được sử dụng để tạo lòng tin, thúc giục nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản. Khi hình ảnh và giọng nói ngày càng dễ bị làm giả, việc xác minh qua một kênh liên lạc độc lập trở thành bước quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Bên cạnh ảnh chân dung, những chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng có thể vô tình để lộ thông tin cá nhân. Giấy tờ tùy thân, thẻ nhân viên, biển số xe, địa chỉ, tài liệu công việc hoặc màn hình máy tính trong ảnh đều có thể trở thành nguồn dữ liệu để thu thập, đối chiếu và phục vụ hành vi giả mạo.

Để hạn chế nguy cơ, các ngân hàng cũng đưa ra khuyến cáo người dùng chỉ sử dụng các công cụ AI có nguồn gốc rõ ràng, chính sách bảo vệ dữ liệu minh bạch; không tải lên những hình ảnh chứa giấy tờ tùy thân, tài liệu hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm.

Bên cạnh đó cũng cần cảnh giác với quảng cáo, đường link mời sử dụng bộ lọc ảnh “thập niên 80” miễn phí; không cài ứng dụng từ nguồn không chính thức và kiểm tra kỹ các quyền truy cập ảnh, camera, danh bạ, vị trí trước khi cài đặt.

Những tệp tải về có phần mở rộng bất thường, chẳng hạn tên tệp kết thúc bằng “.mp4.exe”, cũng cần được kiểm tra thận trọng, tránh mở tệp đáng ngờ.

Đối với các giao dịch tài chính, người dùng không nên chỉ dựa vào hình ảnh hay giọng nói để xác minh danh tính. Khi nhận được cuộc gọi video yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản hoặc thay đổi thông tin giao dịch, cần chủ động liên hệ lại qua số điện thoại hoặc kênh liên lạc chính thức đã biết để kiểm tra. Việc hạn chế đăng tải ảnh trẻ em lên các nền tảng AI và mạng xã hội cũng là biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư.

Người dân nên ghi nhớ không có bất cứ ngân hàng nào yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt thông qua đường link, tin nhắn hay cuộc gọi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ các số hotline của các ngân hàng hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.