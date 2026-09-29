Trao 'liều thuốc 0 đồng' nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần người cao tuổi

Không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chương trình tạo không gian để người cao tuổi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ về sức khỏe tinh thần và những cách thức đơn giản để duy trì cuộc sống vui khỏe, ý nghĩa.

Tặng hoa chúc mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tại chương trình, BS.CKII Lâm Tứ Trung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lý và Sức khỏe tinh thần Young Lion, Đại học Đông Á, chia sẻ những “liều thuốc 0 đồng” giúp nuôi dưỡng đời sống tinh thần mỗi ngày, gồm: nụ cười, vận động, kết nối, đam mê và hy vọng.

Theo BS.CKII Lâm Tứ Trung, hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà bắt đầu bằng những việc rất giản dị như một cuộc trò chuyện, lời hỏi thăm, cuộc gọi từ người bạn cũ, duy trì một sở thích yêu thích hay đơn giản là thức dậy vào ngày mới và có một điều để mong chờ.

TS.BS Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện cùng các bệnh nhân

Những chia sẻ gần gũi đã tạo sự đồng cảm với người cao tuổi đang điều trị tại Khoa Lão. Ông L.B.D., 81 tuổi, cho biết: “Tôi rất tâm đắc với những nội dung trong buổi chia sẻ. Chúng tôi được trang bị thêm kiến thức về tâm lý, từ đó có cái nhìn tích cực hơn và biết cách tự chăm sóc sức khỏe của bản thân”.

ThS.BS Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Khoa Lão, Bệnh viện C Đà Nẵng, đánh giá những nội dung được chia sẻ có ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh, đặc biệt là “toa thuốc 0 đồng” mang lại giá trị tinh thần cho người cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết, chương trình là hoạt động tiếp nối các chuyên đề “Tâm lý học ứng dụng” và “Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong công việc và cuộc sống” do Bệnh viện C Đà Nẵng và Viện Young Lion, Đại học Đông Á phối hợp tổ chức dành cho đội ngũ y bác sĩ.

TS. Bùi Thị Kim Huệ, Trưởng khối Tâm lý - Sư phạm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng mềm Young Lion, Trường Đại học Đông Á cho rằng, chương trình không chỉ hướng đến việc kỷ niệm một ngày dành cho người cao tuổi mà còn là dịp để cùng chia sẻ niềm vui, lan tỏa những giá trị tích cực.

“Ở bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời, vẫn luôn có những giá trị đẹp đẽ để trao đi, những yêu thương để giữ lại và nhiều niềm vui mới để đón chờ. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước và hạnh phúc nằm ở cách mỗi người lựa chọn tâm thế sống - sống khỏe, sống vui, sống ý nghĩa”, TS. Bùi Thị Kim Huệ chia sẻ.