Trao kinh phí 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng

Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn".

Gia đình chị Vi Thị Sen, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng có 6 nhân khẩu, gồm vợ chồng, hai con nhỏ đang đi học và bố mẹ già thường xuyên đau ốm. Thu nhập của hai vợ chồng hạn chế. Đặc biệt, gia đình chưa có nhà ở ổn định, phải thuê trọ, đời sống còn nhiều khó khăn.

Với sự chung tay của tổ chức Công đoàn và nỗ lực của gia đình, tháng 3/2026, căn nhà được khởi công xây dựng, hiện đang tiếp tục hoàn thiện với diện tích trên 60 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Mái ấm Công đoàn", Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, kịp thời động viên, tiếp thêm động lực giúp đoàn viên từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn” và các nguồn kinh phí xã hội hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà, 2 đoàn viên xây nhà mới, tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.