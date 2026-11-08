Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn ở Kỳ Khang

Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua nguồn quyên góp, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, đợt này, xã Kỳ Khang đã trao 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Phan Thị Duyến ở thôn Quảng Ích; 20 triệu đồng cho bà Hoàng Thị San và 25 triệu đồng cho gia đình ông Hoàng Thể (đều ở thôn Hoàng Dụ) để sửa chữa nhà ở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang trao biểu trưng số tiền 70 triệu đồng cho bà Phan Thị Duyến.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930–18/11/2026), gắn với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đoàn trao biển biểu trưng số tiền 20 triệu đồng cho bà Hoàng Thị San.

Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Gia đình ông Hoàng Thể được nhận 25 triệu đồng trong dịp này.

Được biết, từ tháng 7/2025 đến nay, xã Kỳ Khang đã huy động xây mới và nâng cấp 185 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với trị giá hàng tỷ đồng.