Trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Vũ Xuân Hồng ở bản Tả Làn Than với số tiền 10 triệu đồng và gia đình ông Lê Thành Biên ở tổ dân phố 15 với số tiền 15 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Vũ Xuân Hồng ở bản Tả Làn Than, phường Tân Phong.

Trong đợt này, toàn tỉnh có 7 hội viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế, với tổng số tiền 80 triệu đồng do Quỹ Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tài trợ. Trong đó, 2 hội viên được hỗ trợ 15 triệu đồng/người và 5 hội viên được hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Nguồn vốn được hỗ trợ trong thời gian 5 năm (2027–2031), tạo điều kiện để các gia đình chủ động xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các hội viên còn lại, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, góp phần giúp các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Lê Thành Biên ở tổ dân phố 15, phường Tân Phong.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của các cấp Hội, các tổ chức, cá nhân đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống cho những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.