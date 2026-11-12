- Sáng 12/11, Tạp chí Cộng sản phối hợp với xã Hữu Lũng tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hộ chính sách, người có công, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hữu Lũng với tổng kinh phí 195 triệu đồng.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hữu Lũng

Tại chương trình, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã trao 195 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình người có công với cách mạng và hộ cận nghèo tại xã Hữu Lũng, mỗi hộ được hỗ trợ 65 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Tạp chí Cộng sản vận động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ.

Tại chương trình, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã trao tặng kinh phí sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hữu Lũng, mỗi hộ được hỗ trợ 65 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Tạp chí Cộng sản vận động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tài trợ.

Trưởng đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản phát biểu tại chương trình

Ba gia đình được nhận hỗ trợ đợt này gồm: hộ ông Chu Văn Sỹ (thôn En) là hộ người có công với cách mạng, nhà ở đã bị xuống cấp, hư hỏng, thấm dột; hộ ông Phùng Văn Chì (thôn Làng Cần) thuộc diện hộ cận nghèo, thu nhập không ổn định, có 3 con nhỏ, nhà cấp 4 đã xuống cấp; hộ bà Trần Thị Thành (thôn Nhất Hà) thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân bà Hà thường xuyên ốm đau, có trẻ nhỏ phụ thuộc, nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Ba gia đình được nhận hỗ trợ đợt này gồm: hộ ông Chu Văn Sỹ (thôn En) là người có công với cách mạng, nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng và thấm dột; hộ ông Phùng Văn Chì (thôn Làng Cần) thuộc diện cận nghèo, thu nhập không ổn định, nuôi 3 con nhỏ trong căn nhà cấp 4 xuống cấp; và hộ bà Trần Thị Thành (thôn Nhất Hà) thuộc diện cận nghèo, bản thân thường xuyên ốm đau, nuôi con nhỏ và nhà ở đã hư hỏng nặng.

Đoàn công tác trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho hộ ông Chu Văn Sỹ

Đoàn công tác trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Thành

Đoàn công tác trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho hộ ông Phùng Văn Chì

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia thiết thực của Tạp chí Cộng sản và đơn vị tài trợ đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoàn tất thủ tục chi trả kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Đồng thời, địa phương tiếp tục quan tâm nắm bắt đời sống Nhân dân, chủ động kết nối, huy động các nguồn lực hợp pháp để chăm lo tốt hơn cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và những hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hữu Lũng phát biểu tại chương trình

Đại diện các hộ gia đình được nhận kinh phí hỗ trợ phát biểu cảm ơn tại chương trình

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Cộng sản đối với các gia đình chính sách và người yếu thế.