Trao kinh phí hỗ trợ 15 học sinh trong dự án 'Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường'

Tại chương trình, đơn vị trao kinh phí tổng cộng 111 triệu đồng hỗ trợ 15 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn hỗ trợ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt cho các gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Trao kinh phí hỗ trợ tặng các em trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” năm 2026.

Các đại biểu cùng các em học sinh và phụ huynh tham gia Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” năm 2026.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; qua đó tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 luôn chú trọng công tác dân vận, thực hiện chính sách xã hội và chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn đóng quân. Trong đó, hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó được đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng địa bàn Khu kinh tế - Quốc phòng 719 ngày càng ổn định, phát triển.