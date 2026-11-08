Trao kinh phí đỡ đầu cho học sinh hoàn cảnh khó khăn phường Tân Giang

Học sinh được hỗ trợ là em Hà Huy Hiệu, trú tại tổ Tân Thanh 2, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ vừa qua đời do mắc bệnh suy thận kéo dài nhiều năm; bản thân em bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, sức khỏe hạn chế.

Công an phường Tân Giang trao kinh phí đỡ đầu em Hà Huy Hiệu, tổ Tân Thanh 2, phường Tân Giang.

Thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của em, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Giang đã tự nguyện đóng góp, trao tặng em 6 triệu đồng kinh phí đỡ đầu trong năm học 2026 - 2027, cùng những phần quà thiết thực nhằm động viên, khích lệ em tiếp tục nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Hoạt động đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân, nhất là những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.