Trao khen thưởng tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TP Hồ Chí Minh Quý III

Quang cảnh buổi lễ.

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hải cho biết, Hội đồng xét chọn đã tiếp nhận tổng cộng 249 tác phẩm báo chí. Nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn và phim tài liệu có 58 tác phẩm dự xét, chấm chọn hỗ trợ 15 tác phẩm. Nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn có 67 tác phẩm, chấm chọn hỗ trợ 15 tác phẩm.

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Hải thông tin về tình hình xét chọn các tác phẩm.

Nhóm chính luận, bình luận, ký sự có 46 tác phẩm, chấm chọn hỗ trợ 10 tác phẩm. Ở nhóm phóng sự ảnh, Hội đồng tiếp nhận 29 tác phẩm và lựa chọn 10 tác phẩm hỗ trợ. Trong số 23 tác phẩm tin ảnh gửi tham dự, lựa chọn 10 tác phẩm. Đối với tác phẩm báo chí đa phương tiện, có 26 tác phẩm tham gia và 10 tác phẩm được chấm chọn hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi trao khen thưởng cho các tác giả ở nhóm Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục.

Những tuyến bài được chọn này đều đặt trong dòng chảy 50 năm phát triển của thành phố - 50 năm Thành phố mang tên Bác; Luật Phát triển đô thị, mở đường cho TP Hồ Chí Minh bứt phá, Chính quyền 2 cấp sau 1 năm triển khai; những câu chuyện lịch sử từ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Công viên Lê Thị Riêng… đã tạo nhiều hiệu ứng lan tỏa trong xã hội và công chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao phát biểu nhấn mạnh, hỗ trợ, khen thưởng tác phẩm báo chí chất lượng cao không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo đầu tư chiều sâu, lựa chọn những đề tài khó, có tính phát hiện, sáng tạo, dấn thân và sức lan tỏa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi trao đổi và định hướng một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều tác giả được trao khen thưởng ở các hạng mục thuộc nhiều loại hình, thể loại báo chí.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng gợi mở một số vấn đề các cơ quan báo chí, phóng viên cần chú ý khai thác, phản ánh như: Các tin bài phản bác, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, không đúng sự thật trên không gian mạng về thành phố, các hoạt động của cơ quan chức năng thuộc Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, vấn đề công nghiệp văn hóa…

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cùng Phóng viên Phạm Phú Lữ, Báo Công an nhân dân, tại buổi lễ.

Báo Công an nhân dân có loạt bài “Vì một “siêu đô thị” không ma túy” (5 kỳ, đăng từ 14/9 đến 18/9/2026) của Phóng viên Phạm Phú Lữ được trao khen thưởng ở hạng mục Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục.