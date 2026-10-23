Trao khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM Quý III

Trong Quý III, TPHCM đã trao hỗ trợ cho 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố. Thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM cho biết, trong Quý III, ban tổ chức tiếp nhận 249 tác phẩm thuộc 6 nhóm thể loại.

Đại biểu, khách mời dự lễ trao khen thưởng

Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản bày tỏ ghi nhận trước sự đầu tư công phu của các cơ quan báo chí từ khâu chọn đề tài, tổ chức tác nghiệp đến khai thác thông tin và xây dựng tác phẩm. Các vấn đề quan trọng của thành phố đã được các cơ quan báo chí triển khai thành tuyến bài, loạt bài dài kỳ hoặc sản phẩm đa phương tiện, phản ánh đa dạng các lĩnh vực đời sống và vấn đề trong quá trình phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM phát biểu tại lễ trao

Gợi ý nhóm vấn đề quan trọng của TPHCM trong dịp cuối năm 2026 (Quý IV), ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đề nghị, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh khai thác những vấn đề lớn của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM phát biểu

Trong đó, mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, tăng cường đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số... được PGĐ Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đặc biệt lưu ý.

Các tác giả của Ban Chuyên đề Công an TPHCM có tác phẩm được xét khen thưởng trong Quý III năm 2026

Bên cạnh đó, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có hình thức thể hiện mới, đẩy mạnh báo chí đa phương tiện và ứng dụng công nghệ để thông tin đến người dân trực quan, sinh động hơn; lưu tâmnhững sự kiện lớn diễn ra trong thời gian tới, trong đó có Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hay Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố...

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ trao thưởng

Khép lại trễ trao hỗ trợ, thay mặt Hội nhà báo Việt Nam, ông Trần Trọng Dũng Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến tổ chức muộn nhất vào đầu tháng 12, ông mong muốn các cơ quan báo chí tại TPHCM và khu vực phía Nam tích cực chia sẻ những thành tựu đạt được, đồng thời gửi gắm kỳ vọng, đề xuất thiết thực đến Đại hội.

Nhóm tác giả Ban Chuyên đề CATP nhận hỗ trợ trong Quý III chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ông cũng khuyến khích đội ngũ người làm báo đầu tư thực hiện các tác phẩm dài hơi, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát huy thế mạnh đa phương tiện nhằm nâng cao sức hấp dẫn, tiếp cận hiệu quả hơn với độc giả, đặc biệt là giới trẻ, qua đó hướng đến những thành tích tại Giải Báo chí Quốc gia.

Ban Chuyên đề Công an TPHCM có 5 tác phẩm được khen thưởng, hỗ trợ trong Quý III năm 2026 Ban Chuyên đề Công an TP.HCM có 5 tác phẩm được xét chọn, thuộc 3 nhóm thể loại: Tác phẩm “TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng” – nhóm tác giả Bùi Ngọc Giáp, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Ngọc Điện, Phùng Quang Bắc, Lê Văn Bình thuộc nhóm chính luận, ký sự.

Tác phẩm “TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng” – nhóm tác giả Bùi Ngọc Giáp, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Ngọc Điện, Phùng Quang Bắc, Lê Văn Bình thuộc nhóm chính luận, ký sự được khen thưởng

Tác phẩm “Đồng đội ơi, khắc khoải ta tìm nhau!” – nhóm tác giả Trịnh Thị Huê, Phan Thanh Long, Phạm Thị Thanh Thủy thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục.

Tác phẩm “Đồng đội ơi, khắc khoải ta tìm nhau!” – nhóm tác giả Trịnh Thị Huê, Phan Thanh Long, Phạm Thị Thanh Thủy thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục nhận hỗ trợ

Tác phẩm “Siêu đô thị nặng nghĩa tình” – nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Phan Thanh Thủy thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn.

Tác phẩm “Siêu đô thị nặng nghĩa tình” – nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung, Phan Thanh Thủy thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn nhận hỗ trợ

Tác phẩm “TPHCM trên hành trình xây dựng địa bàn không ma túy” – nhóm tác giả Phạm Anh Tuấn, Trần Đức Nam thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn.

Tác phẩm “TPHCM trên hành trình xây dựng địa bàn không ma túy” – nhóm tác giả Phạm Anh Tuấn, Trần Đức Nam thuộc nhóm diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn nhận hỗ trợ

Tác phẩm "Khám phá lớp học về PCCCC&CNCH dành cho học sinh tiểu học đầu tiên tại TPHCM" - tác giả Đức Nam thuộc nhóm phóng sự ảnh.

Tác phẩm "Khám phá lớp học về PCCCC&CNCH dành cho học sinh tiểu học đầu tiên tại TPHCM" - tác giả Đức Nam thuộc nhóm phóng sự ảnh nhận hỗ trợ