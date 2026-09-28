Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo xả thân cứu trẻ 2 tuổi

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Ngày 28-9, thừa ủy quyền, đồng chí Hồ Phúc Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1994), đoàn viên chi đoàn giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, vì đã có hành động dũng cảm cứu người đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hải đã thăm hỏi, động viên cô Hoàng Thị Hiền vượt qua khó khăn, sớm phục hồi sức khỏe. Hành động dũng cảm của cô Hiền không chỉ thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của người giáo viên mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm, sống đẹp, sống có ích và sẵn sàng hành động vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Trước đó, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện có xe tải đang di chuyển tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã lập tức lao tới, ôm lấy cháu bé. Giữ được bé an toàn, nhưng chiếc xe tải đã cán qua chân của cô Hiền.

Cô Hiền được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô giáo ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội. Cô Hoàng Thị Hiền bị cắt 1 chân phải, chân trái đang điều trị phục hồi. Hành động dũng cảm, xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đã nhận được sự sẻ chia của đồng nghiệp và cộng đồng.

Hoàn cảnh cô Hiền rất khó khăn. Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Mẹ nằm viện, hai em bé hiện đang ở với ông bà ngoại. Chị gái, anh trai cô Hiền phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc em tại bệnh viện...