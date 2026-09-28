Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cô giáo mất một chân sau khi cứu bé 2 tuổi

Ngày 28/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến thăm, trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền (đoàn viên Chi đoàn giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải đến thăm, trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Trước đó, vào chiều 28/8, một bé 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm (trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An) để làm quen trước khi nhập học. Khi chị gái rời đi, bé chạy ra khỏi trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền đã chạy theo đưa trẻ lại khu vực an toàn. Trong quá trình di chuyển để ngăn trẻ tiếp tục ra đường, cô Hiền trượt ngã về phía đường giao thông và bị xe tải cán qua hai chân.

Sau khi xảy ra sự việc, cô được những người xung quanh sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ sau đó phải cắt bỏ một chân của cô Hiền do vết thương hoại tử.

Cô Hiền đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Hành động của cô Hiền sau đó nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước phản xạ nhanh chóng và quyết định đầy bản năng của một người giáo viên khi chứng kiến cháu bé đối mặt với nguy hiểm.

Tại buổi trao tặng, anh Hồ Phúc Hải đã thăm hỏi, động viên cô Hoàng Thị Hiền vượt qua khó khăn, sớm phục hồi sức khoẻ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải thăm hỏi, động viên cô Hiền sớm vượt qua khó khăn, sớm hồi phục sức khoẻ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải chia sẻ, hành động của cô Hoàng Thị Hiền là minh chứng sinh động cho tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò của người giáo viên. Trong thời khắc nguy hiểm, cô đã không lựa chọn đứng ngoài mà lập tức hành động để bảo vệ em nhỏ.

Việc trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” nhằm ghi nhận hành động đẹp, dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

Cổng trường nơi xảy ra sự việc.