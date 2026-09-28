Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho cô giáo cứu học sinh

Ngày 28/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Hồ Phúc Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên Chi đoàn giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành (Nghệ An).

Anh Hồ Phúc Hải trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho cô giáo Hoàng Thị Hiền tại bệnh viện. Ảnh: T.L.

Trước đó, chiều 28/8, một bé 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm để làm quen trước khi nhập học. Khi chị gái rời đi, cháu bé bất ngờ chạy ra khỏi khu vực trường.

Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa cháu trở lại khu vực an toàn. Trong quá trình ngăn cháu bé tiếp tục chạy ra đường, cô Hiền trượt ngã về phía đường giao thông, đúng thời điểm một xe tải đi tới và bị xe cán qua hai chân.

Sau tai nạn, cô Hiền được những người xung quanh sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vết thương nghiêm trọng khiến cô phải trải qua ca phẫu thuật cắt cụt một chân.

Hành động của cô Hiền nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước phản ứng nhanh chóng của cô khi chứng kiến học sinh đối mặt với nguy hiểm.

Tại buổi trao tặng, anh Hồ Phúc Hải thăm hỏi, động viên cô Hoàng Thị Hiền vượt qua khó khăn, sớm phục hồi sức khỏe.

Hành động của cô Hiền được Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương, qua đó lan tỏa tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sẵn sàng bảo vệ học sinh trong những tình huống nguy hiểm.