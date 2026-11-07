Trao Huy hiệu Đảng và tuyên dương các điển hình 'Dân vận khéo' năm 2026

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. (Ảnh: VĂN MINH)

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ có 14 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi lời chúc mừng đến các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng và các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

Đồng chí Trương Thanh Nga nhấn mạnh, được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của tổ chức đảng nơi các đồng chí sinh hoạt. Những đóng góp và kinh nghiệm của các đồng chí là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, noi theo.

Đối với các điển hình “Dân vận khéo” đồng chí Trương Thanh Nga đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, duy trì và nhân rộng mô hình thiết thực, đưa phong trào “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.